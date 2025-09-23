عمال عالقون تحت الأرض "بصحة جيدة" إثر انهيار منجم في كولومبيا

أعلن جهاز الإسعاف في كولومبيا أن 25 عاملاً علقوا على عمق 80 متراً تحت الأرض منذ مساء الاثنين إثر انهيار منجم للذهب مرخّص له في شمال غرب البلاد، وأنهم "بصحة جيدة" وقد يتمّ إخراجهم الثلاثاء.

وتجري عمليات الإسعاف التي تقودها وحدة الأمن في منجم "لا ريليكيا" في منطقة سيغوفيا التابعة لمقاطعة أنتيوكيا بالتعاون مع السلطات الحكومية.

وقال مسؤول حكومي محلي الثلاثاء لوكالة فرانس برس: "تواصلنا مع عمال المنجم وقالوا لنا إنهم سالمون، وقد تلقّوا "طعاماً وسوائل ترطيب"، وفق ما جاء في بيان لوحدة الأمن الخاصة بمنجم "لا ريليكيا"، الذي تديره شركة "اريس ماينينغ" الكندية.

وما زالت أنظمة التهوية تعمل "على طبيعتها" ويمكن "توفير مساعدة طبية عبر الهاتف" للعمّال، وجميعهم "بصحة جيّدة"، بحسب البيان.

وأزال المسعفون حوالي نصف الركام الذي كان يسدّ مخرج المنجم. وأفادت الوكالة الوطنية للمناجم بإمكان "إخراج 25 عاملاً خلال اليوم".