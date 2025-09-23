ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة

logo
منوعات

عمال عالقون تحت الأرض "بصحة جيدة" إثر انهيار منجم في كولومبيا

عمال عالقون تحت الأرض "بصحة جيدة" إثر انهيار منجم في كولومبيا
منجم (تعبيرية)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن جهاز الإسعاف في كولومبيا أن 25 عاملاً علقوا على عمق 80 متراً تحت الأرض منذ مساء الاثنين إثر انهيار منجم للذهب مرخّص له في شمال غرب البلاد، وأنهم "بصحة جيدة" وقد يتمّ إخراجهم الثلاثاء.

وتجري عمليات الإسعاف التي تقودها وحدة الأمن في منجم "لا ريليكيا" في منطقة سيغوفيا التابعة لمقاطعة أنتيوكيا بالتعاون مع السلطات الحكومية.

أخبار ذات علاقة

غابات

كولومبيا تتصدر القائمة.. مقتل 142 ناشطًا بيئيًا حول العالم في 2024

وقال مسؤول حكومي محلي الثلاثاء لوكالة فرانس برس: "تواصلنا مع عمال المنجم وقالوا لنا إنهم سالمون، وقد تلقّوا "طعاماً وسوائل ترطيب"، وفق ما جاء في بيان لوحدة الأمن الخاصة بمنجم "لا ريليكيا"، الذي تديره شركة "اريس ماينينغ" الكندية.

وما زالت أنظمة التهوية تعمل "على طبيعتها" ويمكن "توفير مساعدة طبية عبر الهاتف" للعمّال، وجميعهم "بصحة جيّدة"، بحسب البيان.

وأزال المسعفون حوالي نصف الركام الذي كان يسدّ مخرج المنجم. وأفادت الوكالة الوطنية للمناجم بإمكان "إخراج 25 عاملاً خلال اليوم".

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC