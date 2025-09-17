logo
ابنة ماسك المتحولة بإطلالة مبتكرة في أسبوع نيويورك للموضة (فيديو)

فيفيان ماسكالمصدر: وسائل إعلام أمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز

خطفت فيفيان جينا ويلسون، الابنة المتحولة جنسياً لإيلون ماسك، الأنظار على منصة عرض أزياء "كريشابانا" خلال أسبوع نيويورك للموضة، بإطلالة فريدة ومبتكرة.

وارتدت فيفيان فستاناً صمّم من صفوف متداخلة من دبابيس السلامة الفضية وسلاسل صغيرة، ما أضفى على إطلالتها لمسة جريئة ومميزة.

فيفيان ماسك بفستان من دبابيس السلامة

ومشت بحذاء أبيض بكعب مدبب، إضافة إلى خواتم تشبه المخالب على أصابعها الوسطى، ما جذب اهتمام الحضور والصحافة على حد سواء.

وفي اليوم السابق، ظهرت فيفيان لأول مرة على منصة عرض "أليكسيس بيتر" بمسرح أبرونز، مرتدية فستاناً أحمر زاهياً مع وشاح أرجواني مكتوب عليه "ملكة جمال ساوث كارولينا".

وكشفت فيفيان البالغة من العمر 21 عاماً أنها لا تملك موارد مالية كبيرة، وتعيش مع زملاء في السكن بعد قطع علاقتها بوالدها، أغنى رجل في العالم.

وأوضحت أن ثروة والدها الهائلة لا تمنحها الحق في التصرف بمبالغ كبيرة، ما يجعلها تتساءل عن جدوى الالتحاق بكلية المجتمع في الخريف.

تجدر الإشارة إلى أن فيفيان أصبحت معروفة بخلافها مع والدها منذ عام 2022 بعد تحولها الجنسي، حيث غيرت اسمها ولقبها إلى لقب والدتها قبل الزواج، ووصفته بأنه "رجل طفولي مثير للشفقة".

ووُلدت فيفيان عام 2004 كتوأم مع شقيقها غريفين من زواج ماسك الأول من جاستين ويلسون، وأعلنت تحولها الجنسي في سن السادسة عشرة عبر رسالة إلى عمتها، طالبة منها عدم إخبار والدها، لتبدأ رحلة تحدياتها الشخصية والاجتماعية في مواجهة المجتمع.

