بعمر الـ67.. تونسي يحصل على شهادة البكالوريا (صورة)

بعد خمسين عامًا من انقطاعه عن الدراسة، عاد تونسي يبلغ من العمر 67 عامًا إلى صفوف التعليم مرة أخرى إذ حصل على شهادة "البكالوريا"، الثانوية العامة، في الآداب.

وأوضح محمد السنوسي أنه عاد لمزاولة تعليمه العام الماضي، وغيّر تخصصه من شعبة العلوم إلى الآداب، مشيرًا إلى أن القرار لم يكن سهلًا؛ إذ تطلَّب منه الأمر مجهودًا وتنظيمًا للوقت في هذه السن، لكن الدعم الأسري الذي حظى به أسهم في توفير كل سبل الراحة والظروف الملائمة للنجاح.