تفاصيل الحالة الصحية لجيمري بايسال بعد استئصال ورم في الثدي

أثارت الممثلة التركية الشابة جيمري بايسال، بطلة مسلسل "ليلى"، قلق جمهورها بعد نشرها صورة من داخل أحد المستشفيات عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لتؤكد لاحقًا أنها خضعت لعملية جراحية دقيقة بعد تشخيصها بورم في منطقة الثدي.

وأشعلت الصورة، التي ظهرت فيها مرتدية زي المرضى وتستلقي على سرير المستشفى، موجة من التساؤلات والتعاطف؛ سرعان ما تلاها توضيح مقتضب من النجمة نفسها، أكدت فيه أنها اجتازت مرحلة صعبة من العلاج، مطمئنة جمهورها: "نعم، لقد خضعت لعملية جديدة.. لا داعي للقلق، كل شيء سيكون على ما يرام".

وبحسب مصادر إعلامية تركية، فإن الورم الذي تم اكتشافه في مرحلة مبكرة كان تحت المراقبة لفترة، قبل أن يُقرّر الأطباء استئصاله كإجراء احترازي، وقد تمّت العملية بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات خطيرة. وتخضع بايسال حاليًا لفترة نقاهة قصيرة، بعيدًا عن الأضواء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الورم ليس خبيثًا، بل كان من الممكن أن يتطور ويُصبح خطيرًا؛ لذا قرر الأطباء استئصاله حفاظًا على صحة جيمري.

ولاقى الإعلان المفاجئ من نجمة مسلسل "ليلى" تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لها وتمنّياتهم لها بالشفاء والعودة السريعة إلى الشاشة.