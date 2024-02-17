حقيقة اكتشاف نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر (فيديو)

أثار مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حالة من الجدل والتساؤل، حول حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن الكريم في قاع البحر.

ويظهر في المقطع غواص يقوم بجمع المخلفات من قاع البحر، وقد وصلت يداه إلى صندوق قديم مهترئ، وبعد فتح الصندوق اكتشف الشاب أنه يحوي رفات بشرية لشخص متوف، مقرراً إعادته إلى مكانه السابق.

وتم اقتصاص الجزء الخاص بذلك الصندوق من المقطع الكامل، الذي نشره الغواص، قبل 4 سنوات، وتم دمجه مع مقطع آخر لشخص يتحدث عن مصحف آخر، للترويج للمقطع الأول على أنه لنسخة نادرة من القرآن الكريم من القرن الثامن عشر.

وخرج العديد من الناشطين لتوضيح محتوى الفيديو الأول الخاص بالغواص وترجمة ما قاله عن الصندوق من اللغة الإنجليزية إلى العربية، لتكذيب الشائعة الرائجة عن كون الصندوق نسخة نادرة من القرآن الكريم.