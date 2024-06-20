مصرع 9 بسبب الأمطار الغزيرة في الصين (صور)

أودت الأمطار الغزيرة في جنوب الصين بحياة تسعة أشخاص فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وتسببت الأمطار في مقاطعة "غوانغدونغ" هذا الأسبوع بفيضانات وانزلاقات أتربة. لكن كافة أنحاء البلاد تشهد ظواهر طقس قاسية.

وفي مقاطعة جياولينغ قرب مدينة ميجو، قضى خمسة أشخاص وفُقد اثنان عقب الفيضانات، بحسب شبكة سي سي تي في التلفزيونية.