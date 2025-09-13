وفاة أرملة الموسيقار المصري سيد مكاوي

تُوفيت، اليوم السبت زينات خليل، أرملة الموسيقار والفنان المصري الراحل سيد مكاوي، الذي رحل عام 1997.

وأعلنت أميرة مكاوي، ابنة سيد مكاوي اليوم، خبر وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".

وقالت في منشور: "كبرت.. أمي ماتت"، لتنهال عليها رسائل التعزية والمواساة من الأصدقاء والمتابعين، مستذكرين سيرة والدها، الذي لا تزال ألحانه حاضرة في وجدان الجمهور العربي.

وأوضحت أميرة مكاوي، في منشور لاحق، أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر يوم غدٍ الأحد في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر الواقعة بمحافظة الجيزة، على أن يُوارى جثمان الفقيدة الثرى في مقابر الأسرة بطريق الفيوم.

ونعت نقابة المهن الموسيقية بمصر الفنانة التشكيلية الراحلة زينات خليل، مؤكدة أن الراحلة كانت "سندًا ورفيقة درب لأحد عمالقة فننا العظيم".

وأشادت النقابة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بدور الراحلة في حفظ إرث زوجها ودعمه خلال سنوات عطائه، وبعد رحيله، بكل حب ووفاء.