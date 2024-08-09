مصر.. تحرك عاجل من "الأطباء" بعد محاولة قتل طبيب داخل مستشفى

قدمت نقابة الأطباء في مصر بلاغاً إلى النائب العام، بعد تعرض طبيب شهير للاعتداء ومحاولة القتل من قبل مريض وزوجته وآخرين، داخل مستشفى العبور بمحافظة كفر الشيخ.

وأصدرت النقابة بياناً بينت خلاله تفاصيل واقعة الاعتداء على الطبيب، قائلة إن أحد المرضى ترافقه زوجة ابنه، استدعى أشخاصاً من خارج المستشفى، وقاموا جميعاً بالاعتداء على الطبيب والشروع في قتله وتوجيه السب والقذف له.

وذلك إثر مشادة كلامية، نشبت بينهما عندما طلب الطبيب من المريض استكمال بعض التحاليل الضرورية المطلوبة لتحديد نوع العلاج الذي سيتم صرفه له.

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وتلقى الطبيب تهديدات من المريض بالقتل حين خروجه من المستشفى دهساً بالسيارة، قائلاً له، "هدوسك بعربيتي وديتك عندي 50 جنيه"، بحسب البيان.

وتابع البيان، "بعد وصول كافة المتهمين للمستشفى والتي استدعتهم زوجة ابن المريض، نصب المتهمون كميناً محكماً للطبيب داخل المستشفى، وفور خروجه من غرفة لجنة الفيروسات، طاردوه وحاولوا قتله أمام المنتفعين".

وبحسب البيان، فإن المشاجرة "تسببت في حالة من الذعر للمرضى، وتعطيل سير العمل بالمستشفى، ومنع الأطباء من ممارسة عملهم، وتوقف صرف الدواء للمرضى بالصيدلية، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان".

وأضافت النقابة، "عندما توجه الطبيب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فوجئ بتحرير محضر كيدي ضده من المريض، وتعرض بالقسم لضغوط شديدة منهم لكي يتنازل عن المحضر لكنه رفض".

ووضح البيان، أن "زوجة الطبيب تعرضت لتهديدات هي الأخرى أثناء تواجدها بالنيابة، بأنهم سيلاحقونها وزوجها في المنزل والعيادة إذا لم يتنازلوا عن المحضر".

وأشار البيان، إلى أن الإصابات التي تعرض لها الطبيب تستلزم نحو 3 أشهر على الأقل من العلاج، يليها رحلة أخرى مع العلاج الطبيعي، خلال تلك الفترة ستتوقف حياة الطبيب تماماً لعدم قدرته على العمل سواء في المستشفى أو عيادته الخاصة.

وأضافت النقابة، أن الطبيب كان يستعد لأداء امتحانات "الدكتوراه"، وأنه قد لا يتمكن من دخولها بسبب حالته الصحية والكسور التي تعرض لها في كتفه وأصابع يده والشروخ الموجودة بقدمه.

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وشددت النقابة العامة للأطباء، على أنها تتابع حالة الطبيب المصاب للاطمئنان على صحته، وستتوجه صباح غدٍ لمكتب النائب العام لتسليم بلاغ بالواقعة، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعمه وحفظ حقوقه، مشددة على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجاني.