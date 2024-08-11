أثار شاب مصري إعجاباً واسعاً بعد تداول رسالة منسوبة له حذر فيها شقيقته من الرقص في حفل تخرجها.

جاء ذلك من طرف الشاب بعد انتشار ظاهرة رقص الطلبة خلال حفلات التخرج، التي أثارت جدلًا واستنكاراً مؤخرًا في مصر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل رسالة وجهها شاب لشقيقته قبل حفل تخرجها، يحذرها من الرقص خلال الحفل على غرار ما يحدث مؤخراً.

وقال الشاب في رسائله، التي أرسلها عبر "واتس آب": "ما ترقصيش، ماترقصيش، لبسك يبقى واسع ومفيش شعراية تبان، وتطلعي تستلمي الشهادة بهدوء وبكامل وقارك وترجعي تاني، انتي بنت ناس".

وأضاف: "لو حاجة تانية حصلت والله لطالع أرنك علقة قدام الدفعة كلها، أهو على الأقل نطلع تريند في حاجة تستاهل".

وأبدى النشطاء إعجابهم برسالة الشاب، خاصة بعد انتشار سلوك مشين، حسب وصف الكثيرين، تمثل في رقص الطلبة خلال حفل تخرجهم وأمام أكاديميين لهم احترامهم.

ودفع اتساع الظاهرة مؤخراً مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى إصدار بيان حول الأمر، معتبراً ذلك يتنافى مع وقار العلم والمعلم، كما أنه يخالف تعاليم الدين الحنيف، مطالباً إياهم بالفرح، ولكن في حدود الضوابط الشرعية.