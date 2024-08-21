فوجئ أهالي قرية البستان في ريف مدينة حماة السورية، بصوت إطلاق رصاص كثيف يصدر من أحد منازل القرية، فحضرت الشرطة على الفور مع الأهالي ليُصدم الجميع بعائلة تتألف من الأب والأم وطفليهما، يسبحون في بركة من الدماء، وقد لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأفاد الجيران القريبون من المنزل، بأنهم سمعوا مشادة بين صاحب المنزل وشقيقه "بروسلي.ي"، ثم بدأ إطلاق نار كثيف، أعقبه هروب الشقيق المشتبه فيه من المنزل بسرعة.

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وقالت وزارة الداخلية السورية إن الجهات الأمنية في محافظة حماة، استنفرت بالكامل لملاحقة الفاعل، فتمكنت خلال زمن قصير من القبض عليه، حيث كان مختبئًا في الأحراج القريبة، كما ضبطت بحوزته البندقية الحربية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

واعترف المجرم بارتكاب جريمته وقتل شقيقه وعائلته، بسبب خلافات عائلية، كما أثبتت التحقيقات أن الفاعل من أصحاب السمعة السيئة ولديه سجل في ارتكاب المخالفات ضد أهالي القرية.