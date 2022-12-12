ملاذات كلاسيكية حول العالم لعطلة "كريسماس" ساحرة (صور)
يمكن الاحتفال بالكريسماس مع الأصدقاء والعائلة والأحباء في أي مكان في العالم، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحلمون باحتفالات الكريسماس التقليدية، فهناك بعض خيارات السفر المميزة، سواء كانت الوجهات التي يمكن الاستمتاع بها كالتزحلق على الجليد أو الأسواق الموسمية وغيرها من الأماكن لتجربة عيد الميلاد المثالي.
وفيما يأتي أفضل الملاذات الكلاسيكية لعيد الميلاد حول العالم للاستمتاع بعطلة ساحرة:
دريسدن
تعد دريسدن، شرق ألمانيا من المدن الجذابة المغطاة بالثلوج ويمكن الاستمتاع فيها بأقدم سوق للكريسماس في ألمانيا، والذي تأسس للمرة الأولى في عام 1434.
وتتمتع هذه المدينة أيضًا بمناظر رائعة لاحتفالات الكريسماس والأنشطة الاحتفالية والديكور المبهر.
وودستوك
بالنسبة لمدينة وودستوك التي تقع بولاية فيرمونت في الولايات المتحدة، فهي وجهة ممتازة لمحبي أجواء الكريسماس، وخلال هذه الفترة، تعجّ المدينة بالاحتفالات والمناظر الشتوية الخلابة والساحرة.
دبلن
تشتهر دبلن بأجواء الكريسماس المبهجة والأضواء الخيالية والأطعمة المميزة والعروض المذهلة، ويمكن القيام بنزهة في شارع جرافتون، أحد شوارع التسوق الرئيسة لشراء ديكور الكريسماس والاستمتاع بأجوائه.
وتقوم مدينة دبلن بعرض مسرحية خاصة بالعطلات وتقدم احتفالات مبهجة، لذلك فإن المسافرين الذين يختارون هذه الوجهة سيتمتعون باحتفالات رائعة.
نيويورك
يمكن للزوار الاستمتاع بشجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر مع زيارة سوق الكريسماس المحلي والاستمتاع بالأنشطة الشتوية ومشاهدة عروض كسارة البندق الحية والذهاب للتزلج على الجليد.
لندن
تعد لندن من الوجهات الاحتفالية المشهورة عالميًّا، مع ديكورات العطلات المزخرفة والترانيم والجولات الاحتفالية وحلبات التزلج على الجليد وحفلات الشاي بعد الظهر في عيد الميلاد.
لذا يجب أن تكون لندن على قائمة وجهات العطلات الخاصة بعيد الميلاد بالنسبة للمسافرين.
كما يمكن الاستمتاع بمهرجان "وينتر وندرلاند" السنوي الذي يقام طوال شهر ديسمبر، ويمكن للزوار أيضا الاستمتاع بالأضواء المتلألئة وزيارة سوق الكريسماس في لندن.
آرهوس
تقدم مدينة آرهوس في الدنمارك موسم عطلات رائعًا لزوارها، حيث يمكن الاستمتاع بالعربات التي تجرها الخيول وسط الثلوج والأضواء المبهرة والأسواق الموسمية والأكلات الدنماركية والمشروبات الدافئة.
باد راغاز
تعد بلدة باد راغاز في سويسرا هي المكان المناسب لمشاهدة أطول شجرة في أوروبا، حيث تعتبر المدينة واحدة من أكثر مدن الكريسماس سحرًا في العالم.
ويمكن للزوار الاستمتاع بعجائب أشجار الصنوبر الأوروبية الحية المزينة والاستمتاع بجميع المناظر الطبيعية الشتوية.
ويمكن للمسافرين زيارة المنتجعات والمسابح الحرارية، حيث تعد باد راغاز وجهة رائعة للزوار الذين يريدون الاستمتاع بأجواء عيد الميلاد الكلاسيكية.
كولمار
تعد مدينة كولمار في فرنسا من المدن الأسطورية في أوروبا وهي وجهة مثالية لأجواء الكريسماس وسحر العالم القديم ويوجد فيها نحو ستة أسواق لعيد الميلاد والتي يمكن الاستمتاع بزيارتها.
مونت تريمبلانت
بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن عطلة كلاسيكية ساحرة، فإن مدينة مونت تريمبلانت، كيبيك هي الخيار المثالي وهي وجهة مثالية مليئة بالأنشطة الاحتفالية وأسواق عيد الميلاد.
وتعد المدينة ملاذا مثاليا لجميع أفراد الأسرة مع أنشطة ترفيه وافرة، بما في ذلك التزلج على الجليد ويمكن للزوار استئجار كبائن مريحة لقضاء العطلات والاستمتاع بالأجواء الشتوية هناك.
روفانييمي
يمكن للمسافرين قضاء عطلة مميزة في مدينة روفانيمي، فنلندا والتي تعتبر المدينة الرسمية لسانتا كلوز.
وبالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بسحر عيد الميلاد أو يرغبون في تجربة ملاذات عطلات مميزة، فإن روفانييمي هي المكان المناسب.