ملاذات كلاسيكية حول العالم لعطلة "كريسماس" ساحرة (صور)





لندن



تعد لندن من الوجهات الاحتفالية المشهورة عالميًّا، مع ديكورات العطلات المزخرفة والترانيم والجولات الاحتفالية وحلبات التزلج على الجليد وحفلات الشاي بعد الظهر في عيد الميلاد.

لذا يجب أن تكون لندن على قائمة وجهات العطلات الخاصة بعيد الميلاد بالنسبة للمسافرين.