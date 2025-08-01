"مجرد مجاملة بايخة".. محيي إسماعيل يرفض تكريما رسميا (فيديو)

أثار الفنان المصري محيي إسماعيل جدلًا واسعًا بعد رفضه التكريم الرسمي الصادر من وزارة الثقافة بحقه ضمن فعاليات "المهرجان القومي للمسرح المصري" التي تستمر حتى 6 أغسطس الحالي.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أدلى بها إلى الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر الآن" إنه تخلّف متعمدًا عن ندوة تكريمه لأنه "تكريم لا يليق بتاريخه أو اسمه"، وفق قوله.

وقال إن "منحه شهادة ورقية مع كلمة لطيفة لا يُعدّ تكريمًا، بل هو نوع من المجاملة"، التي وصفها بـ"البايخة"، وهي لفظة دارجة في العامية المصرية تعني "غير اللائقة"، على حدّ تعبيره.

وتساءل: "لماذا لا يكون التكريم متضمّنًا لمبلغ معتبر من المال، مع درع أو تمثال على طريقة جوائز الأوسكار يُحتفظ به كذكرى غالية؟".

وحضرت الحلقة كل من الفنانة ميمي جمال والفنان أحمد نبيل، وهما من المكرّمين ضمن فعاليات "القومي للمسرح"، حيث اختلفت جمال مع محيي إسماعيل، وأكدت أن التكريم جيد ولائق، كما اعترضت على وصف الحدث بأنه "بايخ".

ولم يتأخّر ردّ الفنان محمد رياض، رئيس الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح، حيث سارع بكتابة تعليق على صفحته بموقع "فيسبوك"، أورد فيه "إنفوجراف" لموقع محلي بأبرز تصريحات إسماعيل.

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وقال رياض: "لن أتكلم.. ملحوظة: القناة التي طلع وهاجم فيها المهرجان القومي استضافته لأنه مُكرَّم في المهرجان".

وسبق أن أعلن محمد رياض إلغاء ندوة تكريم الفنان محيي إسماعيل، التي كانت مقررة ضمن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان بدار الأوبرا المصرية.

وجاء قرار الإلغاء بعد انتظار رياض برفقة عدد من الصحفيين والمصورين قرابة 45 دقيقة دون حضور محيي إسماعيل، حيث بدا الغضب واضحًا على رئيس المهرجان، الذي غادر المكان معلنًا إنهاء الندوة.

ووفقًا لشهود عيان، رفض محمد رياض الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، طالبًا من الجميع مغادرة القاعة.

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وكان محيي إسماعيل قد أثار الجدل خلال افتتاح الدورة الحالية للمهرجان، بعدما رصدت الكاميرات انفعاله على عدد من المصورين، مستخدمًا ألفاظًا خارجة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعله يتصدر محركات البحث في مصر.

كما وثّقت عدسات الحفل لحظة خروج الفنان من مقر الافتتاح مستندًا إلى أحد مرافقيه، الذي طالب الصحفيين والمصورين بالابتعاد لإفساح الطريق أمام إسماعيل لرؤية طريقه بوضوح أثناء السير.