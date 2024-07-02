أثار مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من مسلسل "ترتيب خاص"، ويلعب فيه الفنان السوري مكسيم خليل دور البطولة، استياء واسعا من قبل متابعين وانتقادات طالت "خليل"، بعد تلفظه بتعبير "غير لائق" تم التمويه عليه صوتيًّا.

كما أشار الفنان السوري في المشهد بحركة بيده، تعد "بذيئة" و"مسيئة" في العرف المجتمعي؛ ما جعل نشطاء يصفون ذلك بأنه "بذاءة" لا يمكن تبريرها، وليس لمثل هذه السلوكيات أي دواع أو مبررات فنية.

في المقابل، اعتبر فريق آخر أن المشهد مبرر دراميًّا؛ لأن مكسيم خليل يلعب شخصية تجسد فئة غير قليلة من شباب وقتنا الحاضر، بحسب تعبيرهم، مؤكدين "أننا لسنا في المدينة الفاضلة"، وتقريبًا لا يكاد يخلو بيت واحد ليس فيه فرد واحد على الأقل يتفوه بهكذا كلمات، ويعمل هكذا إشارات، على حد قولهم.

ويجمع مسلسل "ترتيب خاص" بين عناصر التشويق والإثارة والرومانسية، وهو مؤلف من 10 حلقات. وتدور أحداث العمل حول "أحمد أصابيعي" الذي تتغير حياته في يوم واحد، وتترتب بشكل غريب.

والمسلسل تأليف فؤاد يمين ورواد عواد، بمشاركة المخرج ميار النوري في كتابة السيناريو، ويضم مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين منهم مكسيم خليل، عباس النوري، لين غرة، وفؤاد يمين، وكارول الحاج، ونتاشا شوفاني.