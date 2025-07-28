وفاء عامر تبدأ التصعيد في أزمة بيع أعضاء إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

لجأت الممثلة المصرية وفاء عامر إلى القضاء ورفعت دعوى قانونية ضد إحدى صانعات المحتوى على "تيك توك" تطلق على نفسها لقب "بنت الرئيس مبارك"، بعد أن اتهمتها في قضايا تجارة أعضاء بشرية، إحداها تتعلق بلاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا.

واستنكرت وفاء عامر "الزج باسمها في مثل هذه القضايا، معتبرة أن ذلك "حملة تشهير تستهدف الإساءة إلى سمعتها ومكانتها الفنية والاجتماعية".

وأكدت أنها قدمت حتى الآن 4 بلاغات رسمية أمام الجهات المختصة، تتضمن اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والإساءة المتعمدة، والتشهير بشخصية عامة دون أي دليل.

وشددت على أن الاتهامات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، معتبرة أنها محاولة مغرضة للنيل من اسمها الذي بنته على مدار سنوات من العمل الفني والالتزام.

وأكدت الممثلة المصرية في الوقت نفسه تمسكها بحقها القانوني، وعدم تهاونها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية كرامتها.

وتعود بداية الواقعة إلى منتصف يوليو/ تموز، حين ظهرت المدعى عليها في مقطع مصور عبر "تيك توك" اتهمت فيه عامر بالتورط في وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، والمتاجرة بأعضائه بتحريض من زوجته.

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وفي تصريح لموقع "إرم نيوز"، قالت وفاء عامر إنها "ماضية في القضية حتى صدور حكم قضائي بحق المدعى عليها، سواء بالسجن أو بإيداعها مصحة نفسية في حال ثبوت معاناتها من اضطراب عقلي، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها القانوني".



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفاء عامر لم تمثل أمام النيابة العامة بشأن هذه المزاعم، ولم تخضع لأي تحقيق رسمي، نظرا لعدم وجود بلاغات موثقة ضدها لدى الجهات المختصة.