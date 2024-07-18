قدّم الفنان المصري أحمد عز أغنية لأول مرة بصوته بالمشاركة مع مواطنيه الفنان أحمد سعد، والمطربة بوسي، وذلك في إعلان لشركة الاتصالات المصرية "أورانج".

وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا بعد ساعات قليلة من طرحها، خاصة وأنها المرة الأولى التي يقدّم فيها الممثل المصري الشهير أغنية بصوته.

وتقول كلمات الأغنية: "الصيف احلو أنا عامل جو وأنا ملك البر.. دي عروسة البحر وانا بالي طويل والجو جميل، يا واد يا تقيل أنا هستناك".

مش مهم ايه اللي اتغير.. المهم اللي دايماً معاك وعمره ما اتغير اورنچ #دايماً_معاك Ahmed Ezz غناء Ahmed Saad and Bosy رقم التسجيل الضريبي 205-006-930 Posted by Bosy on Thursday, July 18, 2024

وفوجئ الجمهور من صوت أحمد عز، الذي وصفوه بالجيد، مطالبين إياه بتقديم بعض الأغاني داخل أعماله الفنية، مثل العديد من الممثلين الذين فعلوا ذلك.

جدير بالذكر أن أحمد عز كان قد قدم أغنية بصوته خلال لقاء تلفزيوني أجراه في بداياته الفنية، ونال إشادات واسعة على صوته، إذ تنبأ له البعض بأنه سيحترف الغناء بجانب التمثيل، إلا أنه لم يفعل ذلك.

وكانت آخر أعمال عز، فيلم "ولاد رزق 3"، الذي أنتج برعاية موسم الرياض، وتحت إشراف الهيئة العامة للترفيه في السعودية بقيادة المستشار تركي آل شيخ، وحقق نجاحا كبيرا، إذ تصدر قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما العربية محليًّا ودوليًّا.