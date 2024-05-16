قضية ترامب.. ماذا قال زوج الممثلة الإباحية عن "أموال الصمت"؟

علّق باريت بليد، زوج ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، على تطورات القضية التي يُحاكم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية شبهة دفع أموال مقابل "شراء" صمت الممثلة.

وقال بليد، في تصريحات لشبكة "سي أن أن" الأمريكية إنه ينوي وزوجته مغادرة أمريكا، إذا تمت تبرئة ترامب في القضية، التي تعرف إعلاميًّا بـ"أموال الصمت".

وتحدث بليد عن الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها زوجته في القضية التي تزعم فيها أنها حصلت على أموال عام 2016 نيابة عن ترامب قبل الانتخابات الرئاسية لشراء صمتها عن لقاء جنسي بينهما، حتى لا تؤثر على حملة ترامب الانتخابية حينذاك.

وقال زوج الممثلة الأمريكية "أعتقد إن لم يكن ترامب مذنبا فعلينا أن نقرر ما يجب فعله، وهناك فرصة جيدة لترك هذا البلد، ولكن إذا ثبت أن ترامب مذنب، فإن زوجتي ستظل تواجه الكراهية من أنصاره".

وتابع بليد أنه "في كلتا الحالتين لا يمثل الأمر فوزا بالنسبة إليها، فهي تريد تجاوز الأمر ونحن نرغب في مواصلة حياتنا".