بعد شهر من الزلزال.. إنقاذ كلبة وجرائها من تحت الأنقاض في تركيا

تفاجأ مالك سيلا، وهي كلبة من فصيلة دوبرمان عمرها عامان ونصف عام، ليس فقط برؤية كلبته ولكن برؤية 4 كلاب تخرج من بين أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي جنوب تركيا بعد 28 يومًا من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وقال قادر كيفلي إنه طلب من فرق إنقاذ محلية تقديم يد المساعدة في إخراج كلبته من تحت الأنقاض لكن لم يتمكن أحد من الدخول عبر الحطام.

وجاء فريق مياكو المحلي للإغاثة المعني بإنقاذ الحيوانات لمساعدته، يوم الإثنين، وبعد ساعات من العمل، تمكن الفريق من الوصول إلى القبو حيث كانت "سيلا" محاصرة ليكتشفوا أنها نجت رغم بقائها لنحو شهر تحت الأنقاض بل وأنجبت أيضًا 3 جراء.

وظهر أحد عمال الإنقاذ وهو يتساءل في مقطع مصور لحظة وصولهم إلى سيلا: "ماذا شربت هنا؟ ماذا أكلت؟ هل أنجبت ثلاثة؟".