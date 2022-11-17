ما حقيقة استقالة وكيلة وزارة المواصلات الكويتية خلود شهاب؟

تداولت عدد من وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، بيانًا ينفي استقالة وكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود شهاب من منصبها، عقب ساعات من تداول أنباء تشير إلى تقديمها استقالتها.

وأوضح بيان النفي الذي نشرته صحيفتا "القبس" و"الأنباء" وعدد من الحسابات الإخبارية الكويتية أن "الوكيلة خلود ما زالت مستمرة في عملها ولا صحة لأنباء استقالتها".

وكانت صحيفة "الأنباء" قد ذكرت في تقرير سابق أنها علمت باستقالة الوكيلة "خلود" من منصبها إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكدت صحف محلية، صباح اليوم، تقديم مسؤولين في هيئات حكومية استقالاتهم رسميًا من مناصبهم إلى وزراء الحكومة التابعين لهم.

وشملت الاستقالات: المهندس يوسف الفوزان، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، وهيا الودعاني مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" إن "الفوزان أبدى رغبته بالاستقالة، وتقدَّم بها رسميًا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، وإن الوزير قد قبل الاستقالة وفي طور إصدار القرار الوزاري في ذلك".

وأضافت "القبس" أن "هيا الودعاني تقدمت باستقالتها إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، معللةً ذلك بأنها رغبة شخصية منها، وأن الوزير قبل الاستقالة".

وتأتي استقالة "الودعاني" بعد قرابة 4 سنوات من تعيينها في هذا المنصب، مطلع العام 2019.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الاستقالة الجماعية، اليوم، شملت كذلك وكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي.

وشهدت الكويت التي انتخبت، في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعضاء مجلس الأمة الجديد، وتبع ذلك تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في الفترة الماضية، عدة استقالات لقياديين في جهات حكومية.