نوبة جنون.. تركي يفاجئ عائلته بوضع سم قاتل في الطعام

نقلت فرق الشرطة والإسعاف في تركيا، عائلة مكونة من أشخاص 4 إلى المستشفى، وقد أصيبوا، جميعاً، عقب نوبة جنون مخيفة لأحد الأبناء، استخدم خلالها أساليب اعتداء مختلفة.

وبدأت القصة عندما فاجأ الابن الذي يعاني من مشاكل نفسية، والديه وشقيقه بكيس سم، من نوع "السيانيد" القاتل، وقال إنه وضع جزءاً منه في الطعام الذي تناولوه للتو.

وأصيب أفراد العائلة التي تقيم في ولاية "إدرنة" في شمال غرب تركيا، بالذعر، وتوجهوا نحو الحمام للقي الإرادي على أمل النجاة قبل تفاعل السم في أجسادهم.

وبدأ الابن في تلك اللحظات هجوماً عليهم بعد أن أغلق باب المنزل، ورش رذاذ الفلفل على شقيقه، ومن ثم طعنه.

وهاجم الابن بعدها، والدته، وطعنها بفأس، قبل أن يشعل النار في المنزل في نهاية ذلك الهجوم المرعب.

وقالت تقارير محلية، إن الأب كان خارج المنزل عند قفل بابه من قبل ابنه، ليكسره بيديه ويدخل لإنقاذ الموقف، عبر سكب زيت مقلي على وجهه أنهى بالفعل جنون الابن.

ووصلت الشرطة والإسعاف للمنزل، وأخمدت النار قبل امتدادها، ونقلت أفراد العائلة للمستشفى، وبينهم الأم التي تعرضت لإصابة خطيرة، بينما أصيب الأب في يده خلال كسر الباب.

كما يخضع أفراد الأسرة للمراقبة الطبية خشية أن يكون الابن قد أضاف سم "السيانيد" بالفعل للطعام.

ما هو السيانيد؟

السيانيد هو مادة سامة تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة وتؤدي للموت بسرعة، وهي مادة بيضاء تأتي في شكل حبيبات أو بلورات صلبة، وقد يتم استعمالها لأغراض القتل أو الانتحار.

كما يستخدم "سيانيد البوتاسيوم" والرمز الكيميائي له هو "كاي سي أن" (KCN)، لأغراض صناعية مثل الطلاء الكهربائي، واستخراج الذهب والفضة من مصادرها الخام.