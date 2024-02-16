رئيس الأوبرا المصرية ينفي تأجيل حفل "مصر السعودية"

نفى خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول تأجيل الحفل الكبير "السعودية – مصر"، المقرر يوم الأحد المقبل.

وقال داغر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "كل ما تم تداوله عبر وسائل الصحافة والإعلام حول تأجيل حفل مصر السعودية، عار تماما من الصحة".

وأضاف: "الحفل سيقام في موعده، ودار الأوبرا دائما على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الحفلات والفعاليات الفنية بها".

ونفى رئيس الأوبرا ما جرى تداوله حول المطربين اللذين سيحييان الحفل، وهما النجمتان المصريتان آمال ماهر وأنغام، مشيرا إلى أن "من سيحيي الحفل هي الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان محمد منير من مصر، والفنان ماجد المهندس من السعودية".