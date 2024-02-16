رئيس الأوبرا المصرية ينفي تأجيل حفل "مصر السعودية"
نفى خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام حول تأجيل الحفل الكبير "السعودية – مصر"، المقرر يوم الأحد المقبل.
وقال داغر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "كل ما تم تداوله عبر وسائل الصحافة والإعلام حول تأجيل حفل مصر السعودية، عار تماما من الصحة".
وأضاف: "الحفل سيقام في موعده، ودار الأوبرا دائما على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الحفلات والفعاليات الفنية بها".
ونفى رئيس الأوبرا ما جرى تداوله حول المطربين اللذين سيحييان الحفل، وهما النجمتان المصريتان آمال ماهر وأنغام، مشيرا إلى أن "من سيحيي الحفل هي الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان محمد منير من مصر، والفنان ماجد المهندس من السعودية".
وكشف داغر بأن وفدا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية على رأسهم المستشار تركي آل شيخ سيحضر الحفل، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.
وبين بأن هذا الحفل سيكون باكورة لمجموعة كبيرة من الحفلات التي ستقام بالتعاون بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة، حيث سيقدم نجوم الأوبرا حفلات في السعودية والعكس.
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء حول تأجيل حفل "مصر-السعودية" بسبب ضيق الوقت الذي لم يسعف إدارة دار الأوبرا لإتمام التجهيزات اللازمة لإقامة الحفل الكبير.