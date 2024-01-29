"بيت أهلي".. توثيق لأحداث هزّت دمشق القرن الماضي

يزداد عدد النجوم المشاركين في مسلسل "بيت أهلي"؛ فبعد ثنائية أيمن زيدان وصفاء سلطان، ينضم سلوم حداد إلى العمل الذي يتناول حقبة الأربعينيات من القرن الماضي في سوريا، و"أحداث هزت دمشق" ضمن أجواء شامية.

المسلسل من تأليف فؤاد شربتجي، وإخراج تامر إسحق، فيما تتولى شركة قبنض إنتاجه.

ويشهد المسلسل صراعا بين شخصية "أبو عدنان" التي يؤديها سلوم حداد، وأيمن زيدان الذي يتقمص شخصية "نوري"، وتبدأ المواجهة بعد خروج الأخير من السجن، ويتفاعل الصراع ليشكل أحد الخطوط الدرامية الأساسية في المسلسل الذي أعلن كاتبه أنه "سيكون بيئة شامية ناضجة وحية".

وتدور فكرة العمل حول حقبة أربعينات القرن الفائت التي عاشتها سوريا، ويطرح عدة قضايا اجتماعية وطبيعتها، كالحب والطمع والانحلال، مجتمعةً كلها كترميز للشام، التي تمثّل نموذجاً لمدن بلاد الشام كالقدس وبيروت وغيرها.

وينطلق المسلسل بصيغة توثيقية لافتة لحدث هزّ دمشق في القرن الماضي، وهو اغتيال الطبيب عبد الرحمن الشهبندر، وينتقل إلى حدث تأسيسي ثانٍ، عند مشهد جنازته حتى يكاد يتحوّل إلى تظاهرة شعبية تثير مخاوف الاحتلال الفرنسي.