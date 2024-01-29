"بيت أهلي".. توثيق لأحداث هزّت دمشق القرن الماضي
يزداد عدد النجوم المشاركين في مسلسل "بيت أهلي"؛ فبعد ثنائية أيمن زيدان وصفاء سلطان، ينضم سلوم حداد إلى العمل الذي يتناول حقبة الأربعينيات من القرن الماضي في سوريا، و"أحداث هزت دمشق" ضمن أجواء شامية.
المسلسل من تأليف فؤاد شربتجي، وإخراج تامر إسحق، فيما تتولى شركة قبنض إنتاجه.
ويشهد المسلسل صراعا بين شخصية "أبو عدنان" التي يؤديها سلوم حداد، وأيمن زيدان الذي يتقمص شخصية "نوري"، وتبدأ المواجهة بعد خروج الأخير من السجن، ويتفاعل الصراع ليشكل أحد الخطوط الدرامية الأساسية في المسلسل الذي أعلن كاتبه أنه "سيكون بيئة شامية ناضجة وحية".
وتدور فكرة العمل حول حقبة أربعينات القرن الفائت التي عاشتها سوريا، ويطرح عدة قضايا اجتماعية وطبيعتها، كالحب والطمع والانحلال، مجتمعةً كلها كترميز للشام، التي تمثّل نموذجاً لمدن بلاد الشام كالقدس وبيروت وغيرها.
وينطلق المسلسل بصيغة توثيقية لافتة لحدث هزّ دمشق في القرن الماضي، وهو اغتيال الطبيب عبد الرحمن الشهبندر، وينتقل إلى حدث تأسيسي ثانٍ، عند مشهد جنازته حتى يكاد يتحوّل إلى تظاهرة شعبية تثير مخاوف الاحتلال الفرنسي.
وتمر الأحداث أيضاً على نشاط الكتلة الوطنية كلاعب بارز ينشد التحرر من الاستعمار، والتعريج الصريح على الطلبة السوريين في الجامعة الأميركية في بيروت وانخراطهم في العمل السياسي، والنقاش المحتدم دوماً مع المستفيدين من الاحتلال.
ولا يخفي المسلسل اعتماده على الطقوس الشامية وأجواء الحارة التي يتلقّفها المشاهد العربي ويحتفي بها الطقس الرمضاني.
لكن رغم وجود بيت أساسي ضمن الحارة إلا أن شربتجي، المعروف بـ"أبو الدراما الشامية"، ابتعد عن الأسلوب الرائج إلى طريقة كتابة جديدة تسمى "تقنية الرواية التلفزيونية" المتبعة في أحدث الأنواع الدرامية بالعالم، وهو ما يُبعد العمل عن المسلسلات الشامية الرائجة.
وقال شربتجي، في تصريح سابق، إن "العمل الجديد سيقدم دراما نافعة مختلفة عن السخف والتفاهة السائدة. والمسيئة لهذه البيئة الغنية بحضارتها الإنسانية"، مكملاً مسيرته السابقة بعد ما قدّمه في مسلسلات "أبو كامل"، "الخشخاش"، "الداية"، "بنت الضرة".
كما يتكئ العمل أيضاً على خبرة المخرج تامر إسحق في الأعمال الشامية، بعد تحقيقه نجاحا جماهيريا في أكثر من مسلسل كان آخرها "زقاق الجنّ".