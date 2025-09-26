عودة Avatar: Fire and Ash.. مغامرة جديدة في عالم "باندورا"

كشف المخرج الأمريكي جيمس كاميرون عن إعلان جديد للجزء الثاني من سلسلته الشهيرة "Avatar: Fire and Ash"، مستعرضًا جوانب جديدة من عالم "باندورا" الخيالي ومغامرات شخصياته في سياق مشاهد أكشن مكثفة.

أصدر استوديوهات القرن العشرين الإعلان يوم الخميس 24 سبتمبر، الذي قدم شخصية جديدة باسم فارانج، أونا تشابلن، موضحًا خلفية عشيرة مانغكوان، المعروفة باسم عشيرة آش، التي تسكن قرب بركان نشط.

يُلمح الإعلان إلى صراع محتدم بين عشيرة آش وعائلة سولي، مع إمكانية تحالف فارانج ومايلز كواريتش، ستيفن لانغ، الذي يلاحق عائلة سولي.

ويذكر الملخص الرسمي أن كاميرون، البالغ من العمر 71 عامًا، "يأخذ الجمهور في رحلة غامرة عبر باندورا مع جيك سولي، سام وورثينجتون، قائد النافي الذي أصبح مارين، والمحاربة نيتيري، زوي سالدانا، وعائلة سولي".

أُعلن عن عنوان الفيلم رسميًا في فعالية D23 للمعجبين في 9 أغسطس 2024، ويأتي بعد ثلاث سنوات من فيلم Avatar: The Way of Water، الذي شهد عودة شخصيات مثل رونال، كيت وينسلت، وتونواري، كليف كورتيس، بالإضافة إلى سيغورني ويفر وجويل ديفيد مور وسي سي إتش باوندر وجيوفاني ريبيسي وإيدي فالكو وجاك تشامبيون.

كما كشف الممثلون أن أحداث الفيلم تبدأ مباشرة بعد نهاية الجزء السابق مع وفاة الابن الأكبر لجيك ونيتيري، نيتييم، فيما يحاول الزوجان التعايش مع فقدانه. كما سيقدم الفيلم عشيرة جديدة ثانية، تجار الرياح، وهم عشيرة سلمية وترحالية تسافر جوًا، ويظهرون في الإعلان الترويجي بجهاز طيران كبير.

وأكد كاميرون أن مدة Avatar: Fire and Ash ستكون أطول قليلًا من الجزء السابق الذي استمر 3 ساعات و12 دقيقة. من المقرر عرض الفيلم في دور السينما ابتداءً من 19 ديسمبر المقبل.