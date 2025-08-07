أعاد ذكرى أحمد عامر.. المغني أسامة الساهر يدخل في غيبوبة

شهدت الحالة الصحية للمغني الشعبي المصري أسامة الساهر تطورات مقلقة خلال الأيام الماضية، حيث تدهورت حالته بشكل مفاجئ، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أُدخل إلى غرفة العناية المركزة، تحت إشراف طبي دقيق.

وأكدت مصادر طبية أن أسامة الساهر دخل في غيبوبة كاملة إثر التدهور المفاجئ في حالته الصحية، دون الكشف عن طبيعة المرض الذي ألمّ به، مشيرة إلى أن الفريق الطبي يُتابع وضعه لحظة بلحظة، وسط حالة من الترقب والقلق تسود أوساط عائلته ومحبيه.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مقرّبة من الفنان أنه تعرّض لوعكة صحية مفاجئة أثناء مزاولته نشاطه الغنائي، ما اضطره للتوقف عن العمل ونقله إلى المستشفى على الفور.

وقد كشفت المصادر ذاتها أن الساهر أُصيب بأزمة قلبية حادة أدّت إلى دخوله في غيبوبة تامة، ولا يزال يرقد حتى اللحظة في العناية المركزة تحت مراقبة طبية مشددة، بينما ناشدت أسرته جمهوره ومحبيه بتكثيف الدعاء له في هذه اللحظات العصيبة.

وأثارت حالة أسامة الساهر موجة من المقارنات المؤلمة مع واقعة وفاة المطرب الشعبي المصري أحمد عامر، الذي توفي في 2 يوليو/تموز الماضي، بعد معاناة استمرت يومين من آلام في المعدة، شُخّصت مبدئيًا على أنها مجرد نزلة برد واضطراب هضمي.

وبينما كان عائدًا من رحلة عمل مع فرقته الموسيقية، عاودته الآلام بشكل أكثر حدة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة، في خبر أحدث صدمة وذهولًا في الوسط الغنائي الشعبي المصري.