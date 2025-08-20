مصر.. خلاف على فاتورة مشروبات في مقهى ينتهي بجريمة قتل

أسفر خلاف بين شابين على دفع فاتورة المشروبات التي تناولاها في مقهى بمنطقة العمرانية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمقتل أحدهما.

أوضح المتهم خلال تحقيقات الشرطة أنه اعتدى على المجني عليه بعصا خشبية بعد أن تحولت مشادة كلامية بينهما إلى اشتباك بالأيدي.، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.