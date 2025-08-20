logo
منوعات

مصر.. خلاف على فاتورة مشروبات في مقهى ينتهي بجريمة قتل

مصر.. خلاف على فاتورة مشروبات في مقهى ينتهي بجريمة قتل
الشرطة المصرية المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 4:21 ص

أسفر خلاف بين شابين على  دفع فاتورة المشروبات التي تناولاها في مقهى بمنطقة العمرانية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمقتل أحدهما.

أوضح المتهم خلال تحقيقات الشرطة أنه اعتدى على المجني عليه بعصا خشبية بعد أن تحولت مشادة كلامية بينهما إلى اشتباك بالأيدي.، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

أخبار ذات علاقة

قبل مقتلها على يد زوجها.. ماذا قالت دينا علاء في رسالتها الأخيرة؟

قبل مقتلها على يد زوجها.. ماذا قالت دينا علاء في رسالتها الأخيرة؟

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC