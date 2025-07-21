بدلاً من السمك.. صياد عراقي يقتل زميله بشبكة كهربائية

لقي صياد سمك عراقي شاب، مصرعه، على يد زميل آخر هاجمه بمعدات صيد كهربائية صاعقة بسبب خلاف على الصيد بين الطرفين.

وكان الصيادان في أحد فروع شط العرب بمحافظة البصرة، في جنوبي العراق، عندما نشب خلاف بينهما حول المكان وطريقة الصيد.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن صياداً يستخدم معدات صيد كهربائية صعق زميله الشاب وأرداه قتيلاً خلال الشجار.

ونجحت الشرطة في الوصول إلى الصياد القاتل واعتقلته بعد نقل الضحية للمستشفى دون جدوى، حيث فارق الحياة.

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وقال سكان محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم أقارب الضحية، إنه اعتاد الاصطياد في موقع خاص به، يهتم به وينظفه على الدوام.

ووفق تلك الروايات، فإن الصياد الشاب اعترض على استخدام صياد آخر حضر للموقع ذاته، معدات صيد كهربائية بينها شبكة صاعقة، قبل أن يصبح ضحية تلك الشبكة.

وأثارت الجريمة مشاعر حزن واسعة في المنطقة، ودعوات لمنع الصيد الجائر الذي تتسبب به معدات الصيد الكهربائية التي تصعق كميات كبيرة من الأسماك في الوقت ذاته وتهدد تكاثرها.