أزمة "الشاطر" تشتعل.. أشرف زكي يوجه سؤالاً "محرجاً" لمذيع

وجّه الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، سؤالاً محرجاً للإعلامي خالد مدخلي الذي يقدم برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية، قائلاً: "هل تقبل أن يأتي أحد مشاهير التيك توك ويعمل مذيعاً بدلاً منك"؟

وجاء ذلك في خضم النقاش المحتدم بين الطرفين على خلفية قرار النقيب بمنع ظهور الأفراد من "البلوغرز" و"التيكتوكرز" على الشاشة ضمن الأفلام والمسلسلات، إلا وفق شروط صارمة، باعتبار أنهم "غير مؤهلين" و"يهددون مكانة الفن المصري"، على حد تعبيره.

وأكد "زكي" أن قراراته ليست موضعًا لاستفتاء شعبي، ولا يعنيه من يرفضونها، مشيراً بانفعال إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يراه "عبثًا يطال المهنة".

وأضاف غاضباً: "نحن درسنا، وتعبنا، وأعطينا عمرنا للمهنة، ولن نتركها، الآن، لأشخاص طالعين من التيك توك".

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وشدَّد نقيب الممثلين على أن قراراته نابعة من ضمير مهني، وأمانة تجاه المهنة التي يمثلها، موضحًا: "أنا أدافع عن المهنة.. لن أجعلها مهنة من لا مهنة له، مصر هوليوود الشرق، ولن نفرّط في مكانتها".

وتساءل: "لماذ تم بناء المعاهد الفنية التي يتخرج فيها الممثلون، ما دام أي شخص يتقن تصوير مقاطع الفيديو سيصبح ممثلاً، ويدخل المهنة من أوسع أبوابها؟"

وتأتي تلك التصريحات على خلفية الجدل الذي أثاره، مؤخراً، ظهور البلوغر سوزي الأردنية في العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، حيث قامت بنشر صور ومقاطع فيديو وهي على السجادة الحمراء.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم لتواجد "سوزي" في هذا الحدث الفني، خاصة أنها ليست من صنّاع الفن، ولا علاقة لها بهذا المجال نهائياً، بينما فسَّر البعض حضورها بأنه جزء من الحملة الترويجية للعمل، حيث استطاعت أن تصبح واحدة من مشاهير المجتمع في وقت قصير بسبب تصدّرها الترند بشكل متكرر.