Highest 2 Lowest.. دينزل واشنطن يعود بفيلم مع سبايك لي

أعلنت منصة Apple TV عن موعد طرح فيلم الإثارة الجديد من إخراج سبايك لي، Highest 2 Lowest، والذي يتصدر بطولته النجم الأمريكي الشهير دينزل واشنطن.

وأثار الحساب الرسمي للمنصة على "إكس"، حماسة الجمهور بنشر بوستر الفيلم، مع تعليق غامض يقول: "كلما وصلت إلى القمة، كان السقوط أعظم.. سرقة.. مفاجأة.. إرث مهدد".

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بدءًا من 15 أغسطس 2025، فيما سيكون متاحا للمشاهدة عبر خدمة Apple TV اعتبارا من 5 سبتمبر 2025.

ويحكي Highest 2 Lowest قصة شخصية بارزة في عالم الموسيقى، يجسدها دينزل واشنطن، يتعرض لمؤامرة اختطاف بهدف ابتزازه؛ ما يضعه في مواجهة صعبة بين الحفاظ على حياته أو فقدانها، في إطار تشويقي مثير.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم، منهم إلفينيش هاديرا، أوبري جوزيف، جيفري رايت، إيليجاه رايت، ريك فوكس، رود ستريكلاند، وجيد كاين، إلى جانب طاقم فني كبير.

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يُذكر أن الفيلم تم عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الثامنة والسبعين، الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025.