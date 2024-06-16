مها أحمد: أحقق أرباحًا مادية من هجوم متابعي "تيك توك"

ردت الفنانة المصرية مها أحمد على منتقدي ظهورها باستمرار على منصة "تيك توك"، من أجل جني الهدايا والأموال، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يعود عليها بالنفع.

وخلال بث مباشر عبر حسابها، ردت مها أحمد على سؤال متابع حول رأي زوجها الفنان مجدي كامل في ظهورها بشكل دائم في لايفات تيك توك، لتؤكد أنه "غير منزعج" من الأمر وأنه يحبها كما هي.

وأضافت: "أي حد حاطط في دماغه أنت فين يا مجدي وسايبها على تيك توك 24 ساعة؟ أصل هي بتعمل فيديوهات على تيك توك، عايزة أقولهم هو حبني كده وبيموت فيا كده، ويا سلام بقى لو أنا زعلت ورحت اشتكيت لي بتفيدوني يا بعده وبيجبلي هدايا في ساعتها، وبيروح يشتري ليا برفانات عشان عارف أني بحبها".

وكشفت مها أحمد عن عدم انزعاجها من الهجوم، قائلة: "أنا بحب أوي كل الّي يضايقني ويكيدني في اللايف، عشان بستفيد من هجومكم وبيجيلي فلوس أكتر وداعمين، ومجدي بيقعد يقولي إلا زعلك يا مها مع أني مش بعيط عشان بستخسر الدموع بصراحة، عايزكم تفضلوا تضايقوني كل شوية وتسألوني على مجدي كامل".

وكانت الفنانة مها أحمد قد اشتكت من قلة الأعمال المعروضة عليها، الأمر الذي دفعها لدخول منصة "تيك توك" من أجل الحصول على المال.