بيونسيه تقدم هدايا فاخرة لراقصي فرقتها بعد جولتها التاريخية

اختتمت بيونسيه جولتها الغنائية Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour بأداء مذهل في لاس فيغاس بتاريخ الـ26 من يوليو، حيث أقيم الحفل الختامي في ملعب أليجيانت، وشهد مفاجآت بمشاركة فرقة ديستنيز تشايلد، وزوجها جاي-زي، والفنان شابوزي، ما أضفى لمسة مميزة لنهاية جولة ضخمة شملت 32 محطة في الولايات المتحدة وأوروبا، وحققت إيرادات تجاوزت 400 مليون دولار، لتُصبح أعلى جولة في تاريخ موسيقى الكانتري من حيث الدخل.

ولشكر راقصيها على جهودهم، قدمت بيونسيه لكل واحد منهم حقيبة سفر فاخرة من طراز Louis Vuitton Horizon 55 باللون الرمادي، والتي تُقدّر قيمتها بحوالي 3,450 دولارًا، بينما تصل نسخ أخرى منها إلى 5,250 دولارًا.

وتضمنت كل حقيبة بطاقة باسم الراقص منقوشة بالأحرف الأولى، ورسالة شخصية من بيونسيه وفريق شركتها Parkwood Entertainment.

وفي مقطع فيديو انتشر على منصة X (تويتر سابقًا)، ظهر أحد الراقصين وهو يفتح الحقيبة بفرح ويقرأ الرسالة التي جاء فيها:"تهانينا على إتمام جولة Cowboy Carter. شكرًا لك على كل عملك الجاد وتفانيك خلال الأشهر الماضية. نأمل أن تستمتع بهديتك، وأن تعرف أننا نُقدّر مساهماتك في نجاح هذه الجولة."

وبدأت جولة Cowboy Carter يوم الـ28 من أبريل في ملعب SoFi بلوس أنجلوس، وتضمنت 39 أغنية. ولاقت الحفلات إشادة واسعة بسبب دمج بيونسيه الفريد بين الأزياء والموسيقى متعددة الأنواع، خاصة الكانتري، إلى جانب رسائل ثقافية جريئة تتحدى المعايير التقليدية للصناعة.

وجاءت الجولة عقب إصدار ألبومها الثامن Cowboy Carter في مارس 2024، وهو أول ألبوم كانتري في مسيرتها، ضم فنانين أسطوريين وآخرين صاعدين من السود في هذا النوع الموسيقي؛ ما جعل منه لحظة محورية في تمثيل التنوع داخل الساحة الفنية.





