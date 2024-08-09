ألقت السلطات الأمنية المختصة في السعودية، القبض على باكستاني، بعدما أثار موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو وثق ارتكابه لمخالفة صادمة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان، اليوم الجمعة، إن شرطة المرور في منطقة الرياض، قبضت على السائق الباكستاني الذي أخفى جزءاً من لوحة شاحنته بشريط لاصق، قبل أن يهدد بأداة صلبة، مواطناً سعودياً رصد مخالفته تلك.

وكان السائق الباكستاني نزل من شاحنته المتوقفة حاملاً عصا بيده، وهدد المواطن السعودي الذي صور لوحة شاحنته التي أخفى جزءاً منها، مردداً عبارات تهديد بلغة عربية ركيكة.

وقوبل إعلان القبض على السائق الباكستاني، بثناء واسع من قبل مدونين سعوديين كثر أغضبهم سلوك الوافد الذي قال في الفيديو إنه غير مكترث بتصوير المواطن السعودي له أو إبلاغ الشرطة عن مخالفته.

وقال الأمن العام في بيانه، إن السلطات المختصة أحالت الوافد إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.