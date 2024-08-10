أقدم مواطن تركي، اليوم السبت، على قتل زوجته بعدة رصاصات في أحد شوارع حي تاشولوك في منطقة أرنافوتكوي بمدينة إسطنبول.

وفي التفاصيل، أقدم هارون غول، البالغ من العمر 40 عامًا، على قتل زوجته سيربيل غول، التي تبلغ من العمر 35 عامًا، بعد أن أطلق عليها الرصاص في الشارع؛ إثر مشادة كلامية بينهما.

وجرى توثيق الجريمة "المروعة"، التي حدثت أمام المارة في وضح النهار، عن طريق كاميرا هاتف محمول لأحد السكان، أظهر لحظة إطلاق هارون الرصاص على زوجته، التي كانت تحاول الهروب منه.

أخبار ذات علاقة مصر.. تحرك عاجل من "الأطباء" بعد محاولة قتل طبيب داخل مستشفى

وتظهر اللقطات لحظة إطلاق هارون غول النار عدة مرات على زوجته وسط صيحات الناس في المحيط قائلين: "لا تفعل ذلك يا لعين".

واعتقلت الشرطة هارون، في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة، التي حدثت لأسباب غير معروفة حتى الآن، فيما بدأت فرق الشرطة التحقيق في الحادث.