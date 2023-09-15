كلف تربية الطفل في أمريكا تصل لنحو 240 ألف دولار
أظهر بحث جديد أن متوسط الإنفاق على تربية الطفل من مرحلة الولادة وصولا إلى عمر 18عاما يبلغ 237.482 دولار، وفقا لشركة "ليندينغ تري" الأمريكية المتخصصة بتسهيل الحصول على القروض، والتي وجدت أن فاتورة تربية الأطفال بالنسبة للأسر آخذة في الارتفاع حالها كحال الأنواع الأخرى من المصاريف كالرعاية الصحية والدراسة الجامعية.
وخلص بحث الشركة، الذي نقلت فحواه شبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن متوسط الكلف السنوية لتنشئة طفل بلغ 21.681 دولارا عام 2021، بزيادة تقارب 20% عن التي كانت في 2016.
تشمل هذه الأرقام ما وصفته الشركة بالأساسيات المجردة المطلوبة لتنشئة الطفل، كالأموال المخصصة للغذاء والسكن والرعاية والملابس والنقل والتأمين الصحي وتأثيرات الفوائد الضريبية.
ولا تتضمن الأرقام النشاطات الإثرائية كالرياضة وحضور حصص ما بعد وقت المدرسة، وما شابهها، كما لا تشمل تكاليف الانتظام في الدراسة الجامعية.
يقول "مات شولتز"، كبير محللي الائتمان في الشركة: "قد يكون الأثر المالي للكلف المتعلقة بتربية الأطفال أحد الأسباب التي تجعل بعض البالغين يختارون تأخير الإنجاب أو حتى التخلي عنه".
مضيفا أنه "يمكن التفهم تماما الرهبة حتى الموت التي يشعر بها الناس عندما يفكرون في الكيفية التي سيدفعون بها الأموال لتربية ذلك الطفل الذي سينجبوه. إنه لأمر صعب جدا عندما تفكر أن الأرقام لا تشمل كلف التعليم الجامعي على سبيل المثال".
وأشار إلى أن الدفع مقابل الحصول على التعليم الجامعي قد يضاعف تكاليف تنشئة الطفل، ويعتمد ذلك على مكان الإقامة ونوعية التعليم وتقدره الشركة بحوالي 11.752 دولارا سنويا في المتوسط.
شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية