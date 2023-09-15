كلف تربية الطفل في أمريكا تصل لنحو 240 ألف دولار

أظهر بحث جديد أن متوسط الإنفاق على تربية الطفل من مرحلة الولادة وصولا إلى عمر 18عاما يبلغ 237.482 دولار، وفقا لشركة "ليندينغ تري" الأمريكية المتخصصة بتسهيل الحصول على القروض، والتي وجدت أن فاتورة تربية الأطفال بالنسبة للأسر آخذة في الارتفاع حالها كحال الأنواع الأخرى من المصاريف كالرعاية الصحية والدراسة الجامعية.

وخلص بحث الشركة، الذي نقلت فحواه شبكة "سي بي إس نيوز"، إلى أن متوسط الكلف السنوية لتنشئة طفل بلغ 21.681 دولارا عام 2021، بزيادة تقارب 20% عن التي كانت في 2016.

تشمل هذه الأرقام ما وصفته الشركة بالأساسيات المجردة المطلوبة لتنشئة الطفل، كالأموال المخصصة للغذاء والسكن والرعاية والملابس والنقل والتأمين الصحي وتأثيرات الفوائد الضريبية.

ولا تتضمن الأرقام النشاطات الإثرائية كالرياضة وحضور حصص ما بعد وقت المدرسة، وما شابهها، كما لا تشمل تكاليف الانتظام في الدراسة الجامعية.