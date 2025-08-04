وفاة الممثلة الأمريكية لوني أندرسون عن 79 عاما

أعلن مسؤول العلاقات العامة للممثلة الأمريكية لوني أندرسون أنها توفيت أمس الأحد عن عمر ناهز 79 عامًا، وقالت عائلتها إنها لفظت أنفاسها الأخيرة في مستشفى بلوس انجلوس "بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة".

ونالت أندرسون الإشادة عن دور موظفة استقبال ذكية وجذابة في محطة إذاعية تتحدى الصور النمطية الجنسية في مكان العمل بالمسلسل الكوميدي الأمريكي (دبليو.كيه.آر.بي إن سينسيناتي).

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واشتهرت أندرسون وفقًا لـ"رويترز"، بزواجها الذي أثار ضجة من الممثل بيرت رينولدز في عام 1988 وطلاقهما الذي أثار اهتمام الصحف أيضًا بعد ست سنوات.

وقالت العائلة في بيان "نشعر ببالغ الحزن لإعلان وفاة الزوجة والأم والجدة العزيزة"، مضيفة أنها كانت محاطة بأحبابها.

وولدت لوني أندرسون في سانت بول بولاية مينيسوتا. وشاركت في مسابقات جمال محلية وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح محليًّا، وانتقلت بعد ذلك في منتصف السبعينيات إلى لوس انجليس حيث حولت لون شعرها البني أصلا للأشقر الذي اشتهرت به.

وشاركت بعد ذلك في عدة أعمال تلفزيونية منها مسلسلات كانت تعرض في وقت ذروة المشاهدة مثل (ذا بوب نيوهارت شو) و(بوليس ستوري) و(ذا إنكريدبل هالك) و(ذا لوف بوت) و(ثريز كامباني).

وأجرت لوني اختبارات أداء للعب شخصية كريسي، إحدى الشخصيتين النسائيتين الرئيستين في مسلسل (ثريز كومباني)، لكن الدور ذهب في النهاية إلى سوزان سومرز.

وجاءت الفرصة الكبرى لأندرسون بعد ذلك بفترة وجيزة عندما حصلت على دور البطولة بالاشتراك مع جينيفر مارلو في مسلسل (دبليو.كيه.آر.بي إن سينسيناتي) بعد إقناع منتجي العرض بالسماح لها بأداء الشخصية المعاكسة للصورة النمطية للشقراء التافهة.

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ودارت شخصيتها في المسلسل حول موظفة استقبال ماهرة وماكرة، ترفض تلقي الإملاءات أو إحضار القهوة، وتبين أنها الشخص الأكثر ذكاء في المكان بعد نجاحها في إنقاذ محطة الراديو الخيالية في أوهايو رغم تقصير المديرين الذكور.

وامتد عرض المسلسل لأربعة مواسم من 1978 إلى 1982 على شبكة سي.بي.إس، وحصلت أندرسون على ترشيحين لجائزة إيمي عن دورها فيه.

وفي المجمل، شاركت أندرسون في بطولة 6 مسلسلات تلفزيونية و7 أفلام روائية طويلة و19 فيلمًا تلفزيونيًّا ومسلسلين قصيرين خلال مسيرتها الفنية التي استمرت أربعة عقود، والتي سجلتها في كتاب سيرتها الذاتية الذي وصل لقوائم الأكثر مبيعًا والذي يحمل اسم (ماي لايف إن هاي هيلز) أو "حياتي بالكعب العالي".