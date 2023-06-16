هذا ما سيحدث للأرض إذا اختفت طبقة الأوزون

وبين البحث أنه قبل ظهور الحياة، كان الأوزون أساسا غير موجود في غلافنا الجوي، وأمضت الأرض مليارات السنين تعيش مع وجود طبقة أوزون ضئيلة السماكة للغاية، ولم يستقر الوضع إلا في الآونة الأخيرة نسبيا عند مستويات السماكة في الوقت الحاضر.

ورغم أن الأكسجين الجزيئي، الذي يشكل جزءا جيدا من الغلاف الجوي للأرض، يلعب دورا ضئيلا في صنع المناخ، فإن طبقة الأوزون تقوم بدور آخر كذلك.

واكتشف الباحثون في دراستهم أنه إذا ما اختفت طبقة الأوزون، سواء من خلال الإنسان أو بوسائل أخرى، فسيكون لذلك تأثير كارثي على المناخ. والتأثير الأساسي لنقص الأوزون هو تبريد الطبقة العليا من الستراتوسفير. ولا يمكن للهواء البارد الاحتفاظ بقدر كبير من الرطوبة، وبالتالي تصبح طبقة الستراتوسفير أكثر جفافا.