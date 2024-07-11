مصر.. مشجع الزمالك يرفع دعوى طلاق لسبب "طريف"

تقدم شاب مصري بدعوى لمحكمة الأسرة يطالب فيها بتطليق زوجته بعد تعرضه للضرر منها، وذلك بسبب نزولها إلى الشارع مرتدية قميص الأهلي للاحتفال بفوز فريقها المفضل.

وأضاف الزوج الذي يشجع "الزمالك" في الدعوى أنه تعرف على زوجته خلال حفل غنائي صادف أن حضراه معًا، لافتًا إلى أنه منذ أن نظر إليها شعر بمشاعر جميلة تجاهها، وقرر أن يتزوجها بعد فترة.

وأشار الزوج إلى أنه عاش مع شريكته حياة سعيدة إلى أن اكتشف حبها الشديد للنادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن الأمر شكل تعقيدات؛ لأنه وأهله يشجعون الزمالك، ما خلق حالة من الاحتقان بين الأسرة وزوجته.

وقال حامد أنه بعد كل مباراة بين الأهلي والزمالك كانت تنشب مشاجرة بين أسرته وزوجته، خاصة أن النادي الأهلي يفوز في معظم الأحيان، ما يجعل زوجته تحتفل في المنزل، وهذا الأمر أصاب أسرته بالغضب، وانتهى بغضب الزوجة وترك منزلها.

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وتابع في الدعوى "كنت في كل مرة أذهب إلى زوجتي وأصالحها، حتى جاءت المرة الأخيرة قبل مباراة للأهلي والزمالك، وتراهنت زوجتي وشقيقي على من سيفوز، وفاز الأهلي بالمباراة، فقامت زوجتي بارتداء قميص الأهلي والنزول إلى الشارع للاحتفال، دون مراعاة الحجاب الذي ترتديه، ودون مراعاة مشاعري".

وأضاف "طلبت زوجتي من أخي أن يضرب نفسه أمام الناس في الشارع تنفيذًا للرهان؛ ما أثار غضب الجميع، وقررت أن أنهي علاقتي معها بالتراضي، لكنها وأهلها رفضوا، فقررت رفع دعوى تطليق منها للضرر".