العراق.. "صندوق عصير" يتسبب بطرد شرطي ومعاقبة زميله (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، صدور أحكام قضائية بحق عدد من منتسبي شرطة المرور، على خلفية مقطع فيديو متداول أظهر عناصر دورية وهم يتلقون رشوة عبارة عن "صندوق عصير" من إحدى مركبات الحمل.

وأظهر مقطع مصوَّر الدورية وهي توقِف إحدى مركبات الحمل الكبيرة بانتظار صندوق عصير يجلبه السائق المخالف، مقابل إعادة أوراقه الثبوتية التي كانت بحوزة المنتسبين.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمشهد، لتتوالى المطالبات بمحاسبة عناصر المرور ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي اعتبرها ناشطون "مسيئة لسمعة الجهاز الأمني".

وذكرت الوزارة في بيان أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا عاجلًا فور انتشار المقطع، وبعد استكمال الإجراءات الأصولية أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى/ المنطقة الثالثة، أحكامها بحق عناصر الدورية".

وبحسب البيان، فقد تقرر الحكم على المفوض فؤاد علي حسين علي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع غرامة مالية مقدارها مليون ومئة ألف دينار، إضافة إلى طرده من الخدمة باعتبار أن "جريمته مخلة بالشرف"، وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

كما شمل القرار الحكم على المفوض قيصر جمعة كاظم حسن بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بـ"التغاضي عن الجريمة وعدم الإخبار عنها قبل تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي".

أما المفوضان أحمد هاشم توفيق سعيد وكاظم عبود مشط محسن، فقد قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليهما والإفراج عنهما "لعدم كفاية الأدلة".

وجاءت هذه الواقعة بعد يوم واحد فقط من حادثة مماثلة، حين التقط مقطع فيديو آخر لشرطي مرور وهو يتسلم رشوة نقدية مباشرة من أحد السائقين؛ ما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة ومعاقبة الشرطي بالحبس سنتين وطرده من الخدمة نهائيًّا.