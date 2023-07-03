مقاتلة روسية من طراز سوخوي
مقاتلة روسية من طراز سوخويGettyimages.ru

مصرع طيّار فنزويلي جرّاء تحطم مقاتلته خلال تدريب

لقي طيّار فنزويلي مصرعه في حادث تحطّم طائرته المقاتلة الروسيّة الصنع من طراز سوخوي-30 في شمال فنزويلا أثناء تدريب، حسبما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الأحد.

وكتب مادورو على تويتر: "يؤسفني إبلاغكم بأنه أثناء التدريبات للاحتفال بذكرى استقلالنا، تحطّمت طائرة تابعة لسلاحنا الجوّي البوليفاري، ما تسبّب في مقتل طيّار شجاع هو الكولونيل باولينو خوسيه ميلان سابينو".

مقاتلة روسية من طراز سوخوي
تحطم طائرتين عسكريتين في كولومبيا (فيديو)

والطائرة من طراز سوخوي-30 وقد تحطّمت الأحد الساعة 9,45 (13,45 ت غ) في غوايكايبورو بولاية ميراندا، على بُعد نحو 31 كلم من كراكاس، "أثناء مشاركتها في التدريبات لعرض الخامس من تمّوز/يوليو"، وفق ما أوضح سلاح الجوّ الفنزويلي.

وقال المصدر نفسه إنّ طيّارَيْها نجحا في الخروج، لكن أحدهما لقي مصرعه عندما ارتطم بالأرض.

يشار إلى أن هذا العرض العسكري مخصّص للاحتفال بذكرى 5 تموز/يوليو 1811، يوم استقلال البلاد.

حوادث

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com