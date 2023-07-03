مصرع طيّار فنزويلي جرّاء تحطم مقاتلته خلال تدريب
لقي طيّار فنزويلي مصرعه في حادث تحطّم طائرته المقاتلة الروسيّة الصنع من طراز سوخوي-30 في شمال فنزويلا أثناء تدريب، حسبما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الأحد.
وكتب مادورو على تويتر: "يؤسفني إبلاغكم بأنه أثناء التدريبات للاحتفال بذكرى استقلالنا، تحطّمت طائرة تابعة لسلاحنا الجوّي البوليفاري، ما تسبّب في مقتل طيّار شجاع هو الكولونيل باولينو خوسيه ميلان سابينو".
والطائرة من طراز سوخوي-30 وقد تحطّمت الأحد الساعة 9,45 (13,45 ت غ) في غوايكايبورو بولاية ميراندا، على بُعد نحو 31 كلم من كراكاس، "أثناء مشاركتها في التدريبات لعرض الخامس من تمّوز/يوليو"، وفق ما أوضح سلاح الجوّ الفنزويلي.
وقال المصدر نفسه إنّ طيّارَيْها نجحا في الخروج، لكن أحدهما لقي مصرعه عندما ارتطم بالأرض.
يشار إلى أن هذا العرض العسكري مخصّص للاحتفال بذكرى 5 تموز/يوليو 1811، يوم استقلال البلاد.