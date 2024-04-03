سهل مرج ابن عامر.. سلة غذاء فلسطين وسرها الخلاب (صور)

تسمية السهل

سُمي السهل بأسماء كثيرة فالكنعانيون أطلقوا عليه اسم سهل "يزراعيل" نسبة لقرية زرعين، ومنهم من سماه بالسهل الكبير، وعرف عند الرومان باسم "اللجون"، في حين أطلق العرب عليه اسم مرج ابن عامر نسبة لقبيلة بني عامر، كما سُمي سهل ارشيد نسبة للشيخ أحمد ارشيد.

تاريخ المرج زاخر بالأحداث وشهد معارك ضارية، منها موقعة "مجدو" مع تحتمس الثالث الذي غزا مجدو في القرن الخامس عشر قبل الميلاد وفتحها. كما شهد أكبر المعارك التي دارت بين الإنجليز والجيش العثماني.

وتكثر التلال في السهل الفلسطيني وأشهرها: "تل مجدو وهو تل أثري قديم كانت تقوم عليه مدينة مجدو الكنعانية القديمة، وتل أبو زريق، وتل أبو شوشة، وتل الجحاش، وتل المناطير، وتل ميريم، وتل ظهرة الملول".

وبالسهل العديد من عيون الماء، وهي: "عين التينة، وعين أبو خرج، عين فخاخيرة، عين الدخيل، عين حنتوشة، عين أم القلايد، عين طريمة، عين الصمطات، عين الباشا، عين الخلة، بير مدينة، عين البير الغربي، عين أم الأساور، عين أم العرايس".

ويتكون المرج من تربة دبالية جرفية خصبة جدًا، عدا عن توفر المياه والمناخ المناسب في الشتاء والصيف لنمو العديد من المزروعات، إذ إن كل ذلك أسهم في توفير المزروعات الوافرة خلال مختلف الفترات التاريخية.

وقبل النكبة الفلسطينية عام 1948، اشتهر المرج بزراعة القمح. وكان مصدرًا أساسيًّا له لمختلف المدن، حيث كان يزرع فيه نحو 135 ألف دونم سنويًّا، فيما تنوعت فيه المزروعات في الوقت الحالي عقب السيطرة الإسرائيلية عليه.