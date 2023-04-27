الفنان عبدالإمام عبدالله يطمئن جمهوره: أنا بخير وصحتي مستقرة

طمأن الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله جمهوره على حالته الصحية، وقال في اتصال مع صحيفة "الأنباء" الكويتية: "الحمدالله أنا بخير وحالتي الصحية مستقرة بعد العارض الصحي الذي ألم بي وتم نقلي إلى أحد المستشفيات الخاصة، شاكراً كل من سأل عنه، متمنياً للجميع الصحة والعافية وأن يبعد عنهم كل مكروه".

ووجه الفنان عبدالإمام شكراً خاصاً إلى أطباء المستشفى الذين لم يقصروا معه في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسرعة العلاج، مشيراً إلى أنه سيخرج من المستشفى بعد أيام وذلك تنفيذاً لأوامر الأطباء للاطمئنان على حالته أكثر.