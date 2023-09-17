نسخة ساخرة من جوائز نوبل تكرّم أغرب الابتكارات والدراسات

كافأت نسخة ساخرة من جوائز "نوبل" أقيمت دورتها الثالثة والعشرون عبر الانترنت، "إنجازات تثير الضحك بدايةً لكنّها تجعل من يسمعها يفكّر بها"، كتكرار الكلمة حتى تفقد معناها أو ابتكار مراحيض قادرة على تحليل البراز.

وقد بُثت هذه المسابقة، المسماة "Ig-Nobel"، وهي تسمية تلعب على لفظ كلمة "Ignoble" (إيغنوبل) وتعني "حقير" بالإنكليزية، مساء الخميس بالتوقيت الأمريكي.

وقدّم فائزون حقيقيون بجوائز نوبل، بعضهم اعتمر قبعات غريبة، جوائز "إيغ-نوبل" هذه، التي أُرفقت بمكافآت مالية قدرها عشرة مليارات دولار محلي من زيمبابوي، وهي قيمة قريبة من الصفر نظراً إلى التضخم الهائل في هذا البلد الإفريقي.

وقدمت المجلة العلمية الفكاهية "أنالز أوف إيمبروبابل ريسرتش" Annals of Improbable Research الفائزين العشرة.

لعق الأحجار

مُنحت جائزة الكيمياء والجيولوجيا إلى يان زالاسيفيتش، عالم الجيولوجيا في جامعة ليستر الإنكليزية، "لشرحه سبب رغبة الكثير من العلماء في لعق الحجارة".