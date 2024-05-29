في تصريح نادر.. والدة بيونسيه: ابنتي تعرضت للتنمر في طفولتها
في مقطع فيديو شاركته عبر "إنستغرام" مؤخرا، تحدثت تينا نولز، 70 عاما، عن ذكرياتها مع ابنتيها بيونسيه وسولانج، وصديقتهما المقربة كيلي رولاند، مطلقة عليهن لقب "الفتيات الثلاث".
وقالت الأم في تصريح نادر: "كانت بيونسيه طفلة خجولة جدًّا، وتعرضت للتنمر قليلًا.. لم تكن تدافع عن نفسها، بل دافعت عن الآخرين".
وتذكرت تينا أيضًا مغامرات ابنتها سولانج في المدرسة، مشيرة إلى نشاطها الدائم، معلقة: "كل طفل له شخصيته، وكانت تجربتي معهما فريدة ومليئة بالمحبة".
أما صديقتهما المقربة كيلي، فقالت تينا عنها: "كانت كيلي دائمًا الطفلة التي تحاول حماية الجميع، ولدي ذكرى عنها مع صديقتها المفضلة باربرا، وكونها وسيطة وصانعة سلام صغيرة".
وتابعت: "إنهم ينادونني بالجدة"، وبكلمات مرحة أشارت إلى متعة العيش مع الأحفاد، حيث لا يكون هناك ضغط لتحمل المسؤولية عن تصرفاتهم.
واختمت تينا حديثها قائلة: "أحفادي جميعهم مبدعون للغاية، وأنا أحبهم حتى الموت".