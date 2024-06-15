لطيفة التونسية: هذا ما حدث عندما غسلت جثمان والدتي

قالت الفنانة لطيفة التونسية، إنها مرت بتجربة إنسانية وعاطفية شديدة الخصوصية عندما قامت بغسل جثمان والدتها بنفسها، مشيرة إلى أن الأمر كانت له تداعيات نفسية مؤلمة عليها.

وأوضحت أنها قالت لإخوتها إنه لن يقوم بتغسيل الجثمان غيرها، وبالفعل نفذت الأمر كما كانت تتمنى والدتها التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية، أنها تعرضت للإغماء لأول مرة في حياتها بعد انتهاء عملية الغسل؛ وطلبوا لها سيارة الإسعاف، لافتة أنها لم تخرج من تلك الأزمة النفسية إلا بالصلاة والإيمان بالله.