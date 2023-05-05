سلطان النيادي يشارك صوراً خلابة لدبي و"قلب الريشات" من الفضاء
نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة لمدينة دبي ليلًا من الفضاء، تُظهر أحد أشهر معالم الإمارة.
وتظهر في الصورة، التي التقطها النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، "نخلة جميرا" الشهيرة في الواجهة البحرية للإمارة.
وعلّق النيادي على الصورة التي نشرها على حسابه في "تويتر": "حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكبٌ آخر".
وأضاف: "تسطع دبي بمدى لمعان يضاهي سطوع النجوم من هنا".
وقام ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، بمشاركة الصورة عبر حسابه على "تويتر"، ووصفها بأنها "صورة تعكس إنجازات دبي الفريدة والمتفردة على الأرض وفي الفضاء بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي".
وأشاد النيادي أيضاً بالطبيعة الخلابة التي تتمتع بها البلدان العربية، وذلك من خلال نشره صوراً لموقع "عين الصحراء" أو "قلب الريشات" في موريتانيا تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية.
وكتب النيادي في تغريدة ضمّنها عدة صور: "ما أجمل طبيعتنا في العالم العربي.. وما أروع غناها وتنوعها".
وقلب الريشات هي بقعة في وسط صحراء شمال موريتانيا، وتسمى كذلك لأن تصميمها الطبيعي يشبه العين.
ويقع موقع قلب الريشات الجيولوجي بالقرب من مدينة وادان الأثرية. ويصل قطرها إلى نحو 50 كيلومتراً.
ولا يمكن رؤية هذه البقعة بالكامل إلا من الفضاء، نظراً لمساحتها الشاسعة وفرادة شكلها.
ومعروف أن عين الصحراء تسمى كذلك "عين أفريقيا" أو "قلب الريشات".
وتعتبر عين الصحراء أحد أكثر المواقع الجيولوجية إثارة لاهتمام العلماء والباحثين في أفريقيا، رغم تباين التفسيرات العلمية لسبب نشوئها.
واكتشف الموقع العالم الطبيعي الجيولوجي الفرنسي تيودور مونو، سنة 1974، لكن بعثة فضائية أمريكية هي التي تمكنت من رصد هذه الحفرة بالكامل من الفضاء.
وكان النيادي انطلق، في 2 مارس/آذار الماضي، من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية بمهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية تستمر 6 أشهر، وتعد أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، أجرى خلالها عددًا من التجارب العلمية.
وفي الأسبوع الماضي، خاض النيادي مهمة السير في الفضاء ليصبح أول عربي يقوم بهذه التجربة التاريخية، وقد تدرَّب النيادي لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة.