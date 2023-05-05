سلطان النيادي يشارك صوراً خلابة لدبي و"قلب الريشات" من الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة لمدينة دبي ليلًا من الفضاء، تُظهر أحد أشهر معالم الإمارة.

وتظهر في الصورة، التي التقطها النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، "نخلة جميرا" الشهيرة في الواجهة البحرية للإمارة.

وعلّق النيادي على الصورة التي نشرها على حسابه في "تويتر": "حتى من خارج الكوكب.. دبي كوكبٌ آخر".

وأضاف: "تسطع دبي بمدى لمعان يضاهي سطوع النجوم من هنا".

وقام ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، بمشاركة الصورة عبر حسابه على "تويتر"، ووصفها بأنها "صورة تعكس إنجازات دبي الفريدة والمتفردة على الأرض وفي الفضاء بعدسة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي".