متداولة بالشرق الأوسط.. اكتشاف معادن سامة في بيجامات أطفال شركة شهيرة
في واقعة صادمة، تم سحب ما يصل إلى 90 ألفا من بيجامات أطفال شركة شهيرة بعد إثبات خطرها على صحتهم، الذي قد يصل للوفاة.
وكشفت تقارير حديثة أن الحبر المستخدم في رسومات وطبعات عشرات الآلاف من بيجامات ماركة "بنتكس" Bentex يحتوي على مستويات خطيرة ومميتة من معدن الرصاص السام، الذي يمكن أن يؤدي تعرض الأطفال له لتلف المخ والغيبوبة والسرطان وتشنجات وحتى الوفاة.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سحبت شركة "بنتكس جروب" الآلاف من البيجامات، بينها 87 ألف قطعة صُنعت في مصر ومتداولة في الشرق الأوسط بجميع أنحائه، خاصة عبر مواقع Amazon Burlington، TJ Maxx و DD’s/Ros.
وقالت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية CPSC إن الاختبارات رصدت الرصاص في الحبر المستخدم في طبعات ورسومات بيجامات الأطفال، والذي تم حظر استخدامه في الدهانات والأحبار منذ عام 1978.
وبجانب خطر السرطان وتلف المخ والوفاة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الرصاص خطير على الأطفال بشكل خاص، ويمكن أن يصيبهم بفقر الدم الشديد، كما صرحت بأنه حتى الأطفال الذين قد ينجون من التسمم الحاد بالرصاص، قد يصابون بإعاقة ذهنية واضطرابات سلوكية.
وقالت CPSC في بيان: "يجب على العملاء إبعاد مجموعة الملابس التي تم سحبها بعيدًا عن الأطفال والتواصل مع الشركة للحصول على إرشادات حول كيفية إعادة تلك الملابس التي تم سحبها أو التخلص منها، ولاسترداد المبلغ بالكامل".
وأشارت التقارير إلى أن تلك الملابس السامة تم بيعها بين نوفمبر 2021 وأغسطس 2022، قبل اكتشاف مدى خطرها على الأطفال حاليًا، كما بلغ سعرها بين 5 و25 دولارًا.
يذكر أن القطع التي تم سحبها عبارة عن مجموعة معينة تصميماتها مستوحاة من رسومات وشخصيات ديزني، وطالبت الشركة العملاء بالتحقق من الأرقام في الملصقات المزودة بعنق أو جوانب البيجامات لمعرفة ما إذا كان سيتم سحب ملابس أطفالهم.
وقدمت الشركة اعتذارًا للعملاء عبر "إنستغرام" وقالت: "نعتذر بشدة عن أي إزعاج نتيجة هذا الأمر، ونقدر تفهمكم فيما يتعلق بما حدث".
إلا أن ردود الفعل كانت غاية في الغضب والاستياء، إذ قال أحد الآباء: "إنني غاضب بشدة مما حدث، فأنتم لم تضيفوا الرصاص عن طريق الخطأ، وكنت اشتريت بالفعل بعضًا من منتجاتكم".
كما علق آخر: "ما هذا، كيف حدث ذلك؟"، وأضاف مستخدم: "إذًا، أطفالنا يتعرضون لتسمم الرصاص وكل ما تعرضونه هو استرداد المبلغ فقط! كيف يعوض ذلك تعرض أطفالنا للرصاص؟".