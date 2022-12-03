متداولة بالشرق الأوسط.. اكتشاف معادن سامة في بيجامات أطفال شركة شهيرة

في واقعة صادمة، تم سحب ما يصل إلى 90 ألفا من بيجامات أطفال شركة شهيرة بعد إثبات خطرها على صحتهم، الذي قد يصل للوفاة.

وكشفت تقارير حديثة أن الحبر المستخدم في رسومات وطبعات عشرات الآلاف من بيجامات ماركة "بنتكس" Bentex يحتوي على مستويات خطيرة ومميتة من معدن الرصاص السام، الذي يمكن أن يؤدي تعرض الأطفال له لتلف المخ والغيبوبة والسرطان وتشنجات وحتى الوفاة.