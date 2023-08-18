أرسلت السُّمَ إلى ترامب.. حبس امرأة 22 سنة

وأقرّت "فيرييه" بأنها استخرجت مادة "الريسين"، وهي بروتين نباتي شديد السُّمية، من بذور حبوب الخروع في منزلها، في كيبيك في أيلول/سبتمبر 2020.

وأرسلت، في الشهر نفسه، من كندا إلى البيت الأبيض رسالة موجّهة إلى ترامب تحوي المادة السّامة، ورسائل أخرى تحوي السُّمَ إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.

واحتوت رسالتها إلى ترامب "لغة تهديدية"، ودعته فيها إلى الانسحاب من الانتخابات المرتقبة، وفق وزارة العدل الأمريكية.

وجاء في الرسالة: "وجدت اسمًا جديدًا لك: "المهرج الطاغية القبيح، آمل أن يعجبك"، مضيفة: "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لاسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع!".

في الفترة التي أرسلت فيها رسالتها، أشارت "فيرييه" على منصة "تويتر" إلى وجوب أن يعمد أحدهم إلى "إطلاق النار على ترامب في وجهه".