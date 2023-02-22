أطفال مصابون بالسرطان شمال شرق سوريا يعانون غياب الدعم

يسعى مركز خاص لدعم أطفال السرطان، افتتحته مجموعة من الشباب في شمال شرق سوريا، لتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهذه الفئة من الأطفال، إلا أنه يواجه أوضاعا صعبة بسبب غياب الدعم المادي، وعدم تعاون الجهات المعنية، ما يعرّض أطفال المركز لخطر إنساني مضاعف، وفقا لمؤسسي المركز.

ومما جاء على صفحة "مركز فرح لأطفال السرطان" على "فيسبوك": "ويبقى الورد وردا مهما خانته الظروف"، وإن هذا المركز الذي افتُتح العام الماضي بمبادرة شبابية أدارتها الشابة السورية لينا ميرزا في قرية "كركي لكي/ معبدة" التابعة لمدينة القامشلي، يسعى دائما إلى تحقيق تلك المقولة والعناية بالأطفال المرضى بكل ما أتيح له من إمكانيات بسيطة.