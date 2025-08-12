ألسنة اللهب تخرج من حنفيات المياه في قرية مصرية (فيديو)

شهدت قرية شرنوب في محافظة البحيرة المصرية حادثة غير مسبوقة أثارت الهلع بين السكان، بعدما لاحظ عدد من الأهالي انبعاث رائحة غاز من صنابير المياه داخل منازلهم، تبعها اشتعال لهب عند تقريب مصدر نار، في واقعة غريبة وثّقتها مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيانات الرسمية، بدأت القصة عقب انقطاع طويل لمياه الشرب في بعض أحياء القرية، ما اضطر الأهالي لاستخدام موتورات لضخ المياه وتخزينها بكميات كبيرة. وعند عودة المياه، لاحظ السكان رائحة غريبة تشبه الغاز، ليتفاجأوا بخروج لهب ناري من الحنفيات، ما أثار ذعراً واسعاً ودفعهم لإبلاغ الجهات المعنية.

واستجابت فرق الطوارئ بسرعة، حيث توجهت فرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز الطبيعي، إلى جانب مسؤولي الصحة والكهرباء وإدارة الأزمات بالمحافظة، إلى موقع البلاغ. وتم غلق شبكة الغاز بالمنطقة كإجراء احترازي، لكن المفاجأة كانت استمرار الظاهرة رغم ذلك.

وبعد أكثر من 20 ساعة من الفحوصات الميدانية، كشفت التحقيقات أن مصدر الغاز ليس من الشبكة الطبيعية، بل ناتج عن تسرب غازات صرف صحي قديمة إلى شبكة المياه، نتيجة تهالك بعض المواسير، وانقطاع المياه لفترات طويلة، مما سمح بتراكم الغازات وانتقالها إلى داخل المنازل.

أخبار ذات علاقة قبة حرارية تجتاح مصر من الثلاثاء حتى السبت المقبل.. ما القصة؟

من جانبه، أعلن رئيس شركة المياه، محمد سعيد نشأت السيطرة على الوضع، مؤكدًا أن الفرق الفنية أجرت غسيلًا شاملًا للشبكة، وتم تزويد المنازل المتأثرة بالمياه عبر سيارات مخصصة لحين الانتهاء من الإصلاحات. كما دعا إلى ردم خزانات الصرف الصحي القديمة المتصلة بآبار غير صالحة، منعًا لتكرار الواقعة.

وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعل والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمراقبة وصيانة شبكات المياه والصرف خاصة في القرى والمناطق النائية، حفاظا على صحة السكان.