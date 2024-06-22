شاهد.. مبارك الهاجري يفاجئ أحلام بمناسبة عيد زواجهما

واحتفى متابعو أحلام عبر مواقع التواصل بذكرى زواجها، وأثنوا على ما قام به زوجها، الذي لا يترك مناسبة إلا ويظهر فيها مدى حبه لزوجته.

وكانت الفنانة أحلام الشامسي قد أعلنت عن تخلصها من جبيرة يدها بعد تعافيها من الكسر الذي أصيبت به مؤخرًا، مبينةً أنها ستخضع لبعض التمارين حتى تتعافى بشكل كامل.

وأضافت الفنانة الإماراتية خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام: "مساء الورد عليكم، أنا جيت مستشفى الهادي علشان أشكرهم من كل قلبي على هذه الخدمة وما قصروا معانا، وسويت أشعة والحمد لله أبشركم إني شلت الجبس ومستعدة للحفل، محتاجة فقط شوية تمارين وأنا بخير وجاهزة للحفل".

وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على المنة وكل العطايا، شيلت الجبس وأبشركم إن شاء الله جاهزين حق الحفلة بكره في الكويت أحبكم".

وأحيت الفنانة الإماراتية حفلها في الكويت، الأربعاء، بمناسبة عيد الأضحى، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها.