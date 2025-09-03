محتوى "غير أخلاقي" ومخدرات.. القبض على البلوغر المصرية ناني علي

ألقت قوات الأمن القبض على البلوغر المصرية ناني علي بتهمة "بث محتوى غير أخلاقي" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما "تيك توك"، على نحو حقق انتشارا واسعا بملايين المشاهدات بين متابعيها في الآونة الأخيرة.

وجاء اعتقال البلوغر بعد رصد بثها مقاطع فيديو "تضمنت إيحاءات وأفعالا خادشة للحياء العام على نحو يمثل اعتداءً على القيم الأسرية والمجتمعية"، بحسب مصدر أمني.

وكشفت التحريات الأولية أن "ناني علي اعتادت نشر محتوى مثير للجدل وهابط يهدف إلى جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة".

وعثرت الأجهزة الأمنية على كمية من مخدر "الآيس" بغرض التعاطي بحوزة المتهمة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين يحتويان على مقاطع خادشة للحياء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واقتياد البلوغر إلى ديوان قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي القبض على ناني علي في إطار حملة أمنية طالت العديد من مشاهير تيك توك في مصر مؤخرا مثل "سوزي الأردنية" و"أم سجدة" و"أم مكة" و"مداهم 777" وغيرهم ممن يواجهون تهما متنوعة تتعلق بـ "بث محتوى خادش للحياء والتورط في عمليات غسيل أموال".