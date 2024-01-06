"إيقاعات تامزغا" يلقى حظوة جماهيرية عند عرضه بالحسيمة المغربية

وكانت رحلة كيمو، الموسيقي الشاب الأمازيغي الذي يغمره شغف موسيقي أمازيغي، وصديقه فؤاد الموسيقي أيضا الذي يهرب من زواج مُرتّب له، مليئة بالمغامرات في شمال إفريقيا، انطلاقًا من المغرب، مرورا بالجزائر وتونس ثم منطقة الساحل الإفريقي وليبيا وحتى سيوة في الصحراء الغربية لمصر.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أكد المخرج طارق الإدرسي أنه اعتمد في فيلمه الروائي الطويل الأول، على سينما الطريق (ROAD MOVIE)؛ إذ كان سينجزه بالأصل كفيلم وثائقي قبل أن يتحول إلى فيلم تخييلي، بالنظر إلى متغيرات سياسية وأمنية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا عمومًا.

وكانت الموسيقى لغة عالمية، عبّر من خلالها ابن مدينة الحسيمة عن قضايا الهوية، ونقل التراث والثقافة الأمازيغيتين؛ ما جعله ينفذ إلى أعماق الجمهور، وقد نال مجموعة من الجوائز في المهرجانات السينمائية، كان آخرها الجائزة الكبرى وجائزة أحسن دور رجالي بمهرجان سينمائي بمدينة أغادير (جنوب) الشهر الماضي لفئة المسابقة الأمازيغية.