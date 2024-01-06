"إيقاعات تامزغا" يلقى حظوة جماهيرية عند عرضه بالحسيمة المغربية
قي الفيلم السينمائي الأمازيغي، "إيقاعات تامزغا" (SOUND OF BERBERIA)، للمخرج المغربي، طارق الإدريسي، حظوة جماهيرية كبيرة، أمس الجمعة، في مدينة الحسيمة (شمالي المغرب).
وكان الفيلم الذي تم إنتاجه في عام 2023 شد الانتباه إليه بالعديد من المهرجانات السينمائية، باعتباره يُعرض لأول مرة بعد مشاركته الواسعة بالعديد من المهرجانات السينمائية على المستوى الوطني والدولي.
وقال مخرج الفيلم، طارق الإدريسي، إنه كان متوقِّعا هذا الاهتمام الجماهيري؛ لأن العمل له علاقة بهذه المدينة الواقعة بمنطقة الريف الأمازيغية، شمال المغرب.
وعلى مدى تسعين دقيقة، يقتفي الفيلم أثر الإيقاعات الأمازيغية والصوت الأمازيغي الأصيل في شمال إفريقيا، عبر رحلة يقوم بها "كينو" وصديقه "فؤاد" (شخصيتان في الفيلم) تنطلق من مدينة الحسيمة بمنطقة الريف الأمازيغية شمال المغرب.
وكانت رحلة كيمو، الموسيقي الشاب الأمازيغي الذي يغمره شغف موسيقي أمازيغي، وصديقه فؤاد الموسيقي أيضا الذي يهرب من زواج مُرتّب له، مليئة بالمغامرات في شمال إفريقيا، انطلاقًا من المغرب، مرورا بالجزائر وتونس ثم منطقة الساحل الإفريقي وليبيا وحتى سيوة في الصحراء الغربية لمصر.
وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أكد المخرج طارق الإدرسي أنه اعتمد في فيلمه الروائي الطويل الأول، على سينما الطريق (ROAD MOVIE)؛ إذ كان سينجزه بالأصل كفيلم وثائقي قبل أن يتحول إلى فيلم تخييلي، بالنظر إلى متغيرات سياسية وأمنية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا عمومًا.
وكانت الموسيقى لغة عالمية، عبّر من خلالها ابن مدينة الحسيمة عن قضايا الهوية، ونقل التراث والثقافة الأمازيغيتين؛ ما جعله ينفذ إلى أعماق الجمهور، وقد نال مجموعة من الجوائز في المهرجانات السينمائية، كان آخرها الجائزة الكبرى وجائزة أحسن دور رجالي بمهرجان سينمائي بمدينة أغادير (جنوب) الشهر الماضي لفئة المسابقة الأمازيغية.
واعتبر المخرج طارق الإدريسي، أن فيلمه نال فرصة واسعة من النقاش المهم والنوعي مع الجمهور، خصوصا أنه اكتشف نقلة نوعية في الأفلام الأمازيغية بالمغرب، بالنظر إلى مواضيعه وفنيته التي عكست نظرة جديدة للأمازيغ والفنانين الأمازيغ غير النظرة الفلكلورية التقليدية، رغم أنه من الصعب جدا إنجار فيلم أمازيغي.
ولفت، إلى معاناة كبيرة لكي يرى الفيلم النور، بالنظر إلى العراقيل الإدارية أولًا، ثم مشاكل الإنتاج الذي يكلف ميزانية كبيرة، علاوة عن مشاكل التوزيع.